Como ler Moacyr Scliar sob a perspectiva do escritor Paulo Scott

O projeto Letra em Cena dedicado a Moacyr Scliar (1937-2011) será realizado nesta terça-feira (18/4), às 19h, no Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). As inscrições gratuitas podem ser feitas no site Sympla. Conterrâneo do autor, o também escritor gaúcho Paulo Scott vai analisar os textos de Scliar e conversar com o curador do projeto, o jornalista José Eduardo Gonçalves. Scott define a escrita de Scliar como uma “literatura eclética, de forte viés psicanalítico e contemporâneo”.









“Sua obra revela as inquietações de seu tempo sob uma lente muito atenta e sensível. Uma obra que procura romper a reificação da vida, procura enfrentar dilemas éticos a partir de narrativas que, a princípio, seriam corriqueiras”, observa Scott. Scliar colocava em suas obras questões da vida pessoal mesclando com as complexidades do país. “Um autor profundo como Scliar tende a enfrentar os próprios fantasmas, a manejar as próprias esperanças também. Com ele não foi diferente, ele trabalha muito a identidade em um país complexo como o Brasil e todas as questões relacionadas ao tema”, destaca o palestrante.





O autor teve seus livros lançados em vários países. Quando o filme “As aventuras de Pi” estreou, surgiu a polêmica de um suposto plágio do autor canadense Yann Martel da obra “Max e os felinos”, de Scliar. Scott diz que Scliar “lidou de maneira madura e solidária (com a situação), deixando claro que todas as fabulações se conectam”. Ele indica para iniciar a leitura das obras de Moacyr Scliar “O Centauro no jardim”. “Tenho um apreço especial pelo Scliar ensaísta, mas permaneço encantado pela sua ficção. Esse livro é um clássico”, declara. Mais informações: Instagram (@mtccultura).