Lagum fará pré-exibição do álbum 'Depois do fim', em BH, nesta quinta (13)

Lagum lança o quarto álbum de estúdio nesta sexta-feira (14/4) (foto: Weber Padua/Divulgação)

O quarto álbum de estúdio da banda mineira Lagum, chamado de “Depois do fim”, será lançado oficialmente nesta sexta-feira (14/4). No entanto, os fãs belo-horizontinos serão “privilegiados” e poderão participar de uma pré-exibição nesta quinta-feira (13/4), no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, a partir das 18h30.