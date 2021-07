Banda Lagum, em parceria com Mart'nália e o rapper L7nnon, estão juntos em "Eita menina" (foto: Sarah Leal/Divulgação)



A banda mineira Lagum recebe Mart'nália e o rapper L7nnon no quarto single do álbum de inéditas que chega ainda neste segundo semestre. Lançada na última quinta-feira (22/7), a música "Eita menina" tem produção assinada pelo DJ, produtor musical e beatmaker Papatinho.

Para ilustrar o encontro com os dois artistas, o grupo formado por Pedro Calais, Otávio Cardoso, Glauco Borges e Chicão Jardim lançou um clipe em que contracenam com os convidados como se fossem vizinhos que moram no mesmo prédio.

O refrão da música surgiu enquanto Calais, o vocalista, estava dentro de um elevador, a caminho de uma consulta médica. Já a vontade de trabalhar com Papatinho surgiu depois que a banda ouviu o disco "Abaixo de zero: Hello hell" (2019), do rapper Black Alien, produzido pelo músico carioca.

"Eita menina" sucede a outras quatro músicas que também integram o disco inédito da Lagum. São elas: "Eu e minhas paranoias", lançada em abril passado; "Musa do verão", que chegou em fevereiro; e "Ninguém me ensinou", liberada em outubro de 2020 como homenagem póstuma ao baterista da banda, Breno Braga Batista (1986-2020), o Tio Wilson.

O novo disco da Lagum será o terceiro da banda mineira, que estreou com o álbum "Seja o que eu quiser" e depois lançou "Coisas da geração" (2019). (GA)