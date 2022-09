Minas no Grammy Latino: álbum da banda Lagum é indicado

Grupo tem projeção nacional e duas turnês realizadas na Europa (foto: Divulgação/Lett Sousa) A banda mineira Lagum recebeu a primeira indicação ao Grammy Latino nessa terça-feira (20/9). Concorrendo na categoria ‘Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa’, o álbum ‘Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)’ é o terceiro do grupo.





Com oito anos de carreira, a banda formada por Pedro Calais, Otávio Cardoso, Jorge, Chico Jardim e Tio Wilson (que faleceu em 2020) , chega a mais um momento importante disputando um gramofone dourado neste ano. A cerimônia de premiação será realizada no dia 17 de novembro, em Las Vegas, e os mineiros concorrem na mesma categoria que Criolo, Baco Exu do Blues, Erasmo Carlos e Juçara Marçal.









Apesar de trabalharem em busca desse alcance, a indicação não era esperada. Jorge, guitarrista da banda, conta que foi “um processo difícil” já que além da falta do baterista, o ‘Memórias’ foi planejado e lançado durante a pandemia. “A música por si só buscou os resultados e isso se torna maior que qualquer planejamento e expectativa que a gente possa ter. A música deixa de ser nossa e começa a pertencer ao mundo”, disse.

Novos planos e carreira internacional





Quanto às novidades para 2023, o vocalista Pedro Calais adianta que eles têm planos em andamento: “A gente ainda não pode compartilhar nada, mas vai ser legal”.

Morte de Tio Wilson





Atualmente, o grupo é um dos principais em ascensão no país . Com projeção nacional e duas turnês realizadas na Europa, os músicos revelam a intenção de traçar caminhos voltados também para o mercado internacional. Um dos projetos recentes foi o lançamento da parceria com a artista portuguesa Bárbara Tinoco, em uma versão alternativa de ‘Eu te amo', faixa do novo álbum.O baterista Breno Braga, mais conhecido como Tio Wilson, morreu após um show da banda em Nova Lima, em setembro de 2020. A morte aconteceu no intervalo de um dos dois shows que a banda faria, no entanto, a segunda apresentação não aconteceu. A conclusão do laudo revelou causa natural, uma miocardiopatia dilatada que provocou parada cardiorrespiratória.