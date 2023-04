Concerto reúne vencedores do Prêmio Jovens Solistas e Arthur Moreira Lima

Arthur Moreira Lima é o padrinho do projeto Jovens Solistas (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Os concertos de premiação do 8º Concurso para Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais serão realizados nesta terça-feira (4/4), com entrada franca, e quarta-feira (5/4), com venda de ingressos. Foram cinco selecionados na categoria instrumento, e os vencedores irão se apresentar ao lado da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob regência de Roberto Tibiriçá, em edições especiais das séries Sinfônica ao Meio-Dia, hoje, e Sinfônica em Concerto, amanhã.





Os vencedores são a oboísta Laila Farinha Rodrigues, os pianistas Jordan Alexander Gomes Rodrigues Pereira e Emilly Alberto Souza e os violinistas Gabriel de Almeida Oliveira e João Pedro Ferraz dos Santos Silva.

Dois programas

Nesta terça-feira, durante a série Sinfônica ao Meio-Dia, alguns vencedores interpretarão trechos das peças que integram o repertório do concerto. Já a versão integral, com participação de todos eles, será exibida amanhã.

O repertório contará com o primeiro movimento do “Concerto para violino e orquestra em ré maior, op. 77”, de Johannes Brahms, com solo de Gabriel de Almeida, seguido do primeiro movimento do “Concerto para oboé e orquestra em dó maior, KV314”, de Wolfgang Amadeus Mozart, com solo de Laila Rodrigues, e do primeiro movimento de “Concerto para violino e orquestra em ré maior op. 35”, de Piotr Tchaikovsky, com solo de João Pedro Ferraz.





Após o intervalo, o pianista Arthur Moreira Lima interpreta o segundo movimento de “Concerto para piano e orquestra nº 23 em lá maior, K. 488”, de Wolfgang Amadeus Mozart. A apresentação se encerra com o solo de Jordan Alexander para o segundo movimento de “Concerto para piano e orquestra n.2, op. 22”, de Camille Saint-Säens, seguido do primeiro movimento de “Concerto para piano e orquestra em sol maior”, de Maurice Ravel, com solo de Emilly Alberto.

Inteiras de quarta-feira custam R$ 20 (plateia 1), R$ 15 (plateia 2) e R$ 10 (plateia superior), com meja-entrada na forma da lei. O Grande Teatro do Palácio das Artes fica na Av. Afonso Pena, 1.537, Centro. Mais informações: (31) 3236-7400.