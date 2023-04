Tributo a Elton John já tem data de estreia em BH

Rafael Dentini interpreta Elton John no tributo ao astro britânico (foto: Carlos Cassim/divulgação)

“Elton John por Rafael Dentini”, tributo ao astro britânico, estreia em 12 de maio, às 21h, em Belo Horizonte. O Cine Theatro Brasil Vallourec será palco do show com repertório cheio de hits – entre eles, “Tiny dancer”, “Daniel”, “Rocket man”, “Your song”, “Crocodile rock” e “Goodbye yellow brick road”. “Elton John por Rafael Dentini”, tributo ao astro britânico, estreia em 12 de maio, às 21h, em Belo Horizonte. O Cine Theatro Brasil Vallourec será palco do show com repertório cheio de hits – entre eles, “Tiny dancer”, “Daniel”, “Rocket man”, “Your song”, “Crocodile rock” e “Goodbye yellow brick road”.







Nesse período, comecei a estudar e tocar meu instrumento de formação, o piano. De lá para cá, são 25 anos de paixão, muita pesquisa, dedicação e estudos”, diz ele.



O repertório traz a seleção de canções mais populares da carreira do “Rocket Man”, que completou 76 anos em março. Dentini promete levar para o palco a energia de Elton, além de figurinos com os quais ele chamou a atenção do mundo, sobretudo nos anos 1970.



Roupas e adereços foram confeccionados com base em fotografias e vídeos daquela época. Ingressos já estão à venda no site Eventim. Custam R$ 120 (inteira, plateia 1) e R$ 100 (inteira, plateia 2), com meia-entrada na forma da lei. Informações: (31) 3201-5211 ou (31) 3243-1964.