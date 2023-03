"Rabbit hole" gira em torno de espião pró-democracia

Na primeira cena de "Rabbit hole", o personagem de Kiefer Sutherland, John Weir, está ajoelhado no confessionário de uma igreja. "Talvez Deus possa me explicar o que está acontecendo?", suplica ele ao padre. Nesse instante, já é possível notar a diferença entre ele e o eterno Jack Bauer, outro ícone defendido pelo ator, durante nove temporadas em "24 horas". Na primeira cena de "Rabbit hole", o personagem de Kiefer Sutherland, John Weir, está ajoelhado no confessionário de uma igreja. "Talvez Deus possa me explicar o que está acontecendo?", suplica ele ao padre. Nesse instante, já é possível notar a diferença entre ele e o eterno Jack Bauer, outro ícone defendido pelo ator, durante nove temporadas em "24 horas".







Kiefer Sutherland, astro de "24 horas", volta a protagonizar thriller, mas desta vez protagonista exibe lado vulnerável (foto: Paramount+/Divulgação)



Ambas as séries são thrillers recheados de tiros, explosões, caras malvados e com toda aquela parafernália pronta para fazer os fãs de ação vibrarem diante da tela. Desta vez, no entanto, Sutherland vive um espião que luta para preservar a democracia, com direito a tentar manipular o mercado de ações e se infiltrar em grupos divulgadores de fake news.

Acusação

Tudo vira de ponta-cabeça quando o personagem é acusado de assassinatos que não cometeu. Em uma fuga sem fim, ele conta com o apoio de seu ex-mentor Ben (Charles Dance, o Tywin Lannister de "Game of thrones") e de Hailey (Meta Golding), para restaurar sua reputação.



Apesar de passarem por situações parecidas, o John de "Rabbit hole" se mostra, em muitos momentos, um protagonista mais real do que Jack Bauer. Ele aparece, por exemplo, sofrendo ataques de pânico e ansiedade, o que é o suficiente para perceber sua vulnerabilidade.





Sutherland conta que, por sorte, ele mesmo não tem muitas semelhanças com o novo personagem. "Ele é um cara que tem stalkers, gente querendo caçá-lo. Graças a Deus, minha vida é bem diferente da dele (risos)", brinca.





O seriado também acerta em discutir a exploração da tecnologia e o quanto a Inteligência Artificial invadiu nossos dias. Mais do que explosões e perseguições intermináveis (calma, elas seguem estando lá!), "Rabbit hole" gera debates bem atuais, que podem fazer valer a maratona.