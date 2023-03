Filha do Quico de 'Chaves' entra para o OnlyFans

A filha mais nova de Carlos Villagrán, o Quico do seriado Chaves, iniciou uma conta no site OnlyFans

No perfil do Instagram, Vanesa sempre posta fotos ao lado do pai

Vanesa Villagrán, de 40 anos, tem divulgado nas redes sociais o novo perfil, onde vende fotos e vídeos eróticos. Além disso, um canal no Telegram também foi criado com o mesmo objetivo.

Vanesa também é atriz e trabalha como representante do pai. Os dois parecem manter uma relação próxima, sendo que até mesmo no perfil do Instagram da atriz é possível ver diversas fotos do pai e a frase na bio: “Este perfil é uma homenagem ao meu pai em vida”.