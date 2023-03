Atriz diz que sofreu assédio sexual de astro da TV americana

Sheryl Lee Ralph atuou nas séries 'George', 'The District' e 'Moesha' (foto: Reprodução )

A atriz Sheryl Lee Ralph surpreendeu os fãs ao revelar ter sofrido assédio sexual há pouco mais de 20 anos. Ela, que ganhou o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia pela atuação em "Abbott Elementary", em setembro de 2022, revelou que um astro da TV americana nos anos de 1990 a beijou à força. "Esse homem entrou, me agarrou pela nuca, me virou e enfiou sua língua nojenta na minha garganta. Todo mundo na rede viu!", começou.

Sem revelar quando o episódio teria acontecido, Sheryl também evitou dar o nome do agressor. Só disse que era um "juiz famoso da TV" e trabalhava no mesmo canal de televisão que ela. "Eu estava em um lugar muito público. Estava adaptada.

Cuidava dos meus negócios para o programa de televisão em que estava naquela época", explicou ela que na chegou a ligar na ocasião para o então ex-prefeito de Nova Orleans, Marc Morial, a fim de relatar o assédio sexual.

Morel, que ocupou o cargo de 1994 a 2002, apoiou a atriz com relação a denúncia e que seria divulgado como um escândalo no meio do Entretenimento, mas ela foi convencida a recuar e mudar de ideia. "Alguém da rede me deu um tapinha no ombro dizendo: 'Por favor, não'. Não queria nenhuma atenção negativa em torno de seu programa. Me impediram de denunciá-lo", lamentou Ralph em entrevista ao podcast "Way Up With Angela Yee".

Ela contou ainda que ficou indignada com a reação das pessoas da própria emissora. "Uma pessoa viu o que tinha acontecido e ainda falou: 'Não foi tão ruim assim, né? Por favor, não diga nada, não precisamos de má imprensa por aqui, é um programa totalmente novo. O seu programa é novo. Revoltante", disse.

Entre 1994 e 2002, quando o assédio parece ter acontecido por conta da menção ao ex-prefeito Marc Morial, Sheryl Lee Ralph atuou nas séries 'George', 'The District' e 'Moesha'.