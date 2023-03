Atriz Gwyneth Paltrow revela dieta restritiva e é criticada nas redes

A aparência de Gwyneth Paltrow tem sido relacionada a fraqueza, doença e desnutrição (foto: Patrick T. FALLON / AFP)

Um trecho da entrevista da atriz Gwyneth Paltrow ao podcast ‘Dear Media’ viralizou nas redes sociais. Isso porque a estrela de 50 anos descreveu seu segredo de beleza e bem-estar, que consiste em uma dieta restritiva e em exercícios diários. A receita levou pessoas nas redes sociais a criticar a atriz e dizer que ela incentiva distúrbios alimentares ao descrever sua prática diária.

Ao ser questionada pelo entrevistador, Gwyneth Paltrow conta que janta no começo da noite e faz um “bom” jejum intermitente. “"Normalmente como algo à meia-noite. E, de manhã, como coisas que não me dão um pico de glicemia, então, tomo café”, revelou a vencedora do Oscar por ‘Shakespeare apaixonado’.

All of the bone broth, fasting and dry brushing will not save Gwyneth Paltrow. %uD83D%uDCA9 pic.twitter.com/JP7VJlBU3z %u2014 mash jung (@iammashj) March 15, 2023

Em seguida, ela diz que gosta muito de tomar sopas na hora do almoço. “Eu tomo bone broth (uma espécie de caldo de osso) no almoço muitos dias”, apontou. Além de Gwyneth, outras famosas também ingerem a sopa em suas dietas, como é o caso de Kylie Jenner. A receita promete aumentar a sensação de saciedade e controlar o peso.

A atriz detalha que tenta, todos os dias, fazer uma hora de exercícios físicos. “Ou eu faço uma caminhada, pilates, ou meu Tracy Anderson (programa de emagrecimento criado pela personal Tracy Anderson, que mescla passos de dança, exercícios aeróbicos, pesos e acessórios funcionais).”

A estrela de Hollywood contou que, depois das atividades, usa uma escova para uma espécie de massagem linfática, e 30 minutos de sauna.

Para o jantar, a escolha de Paltrow segue a dieta paleolítica, baseada no corte de carboidratos e aumento da ingestão de proteínas e oleaginosas, e come muitos vegetais. “É muito importante para mim manter meu ‘detox’”, finalizou.

Com apenas três refeições diárias - e todas bem leves - as redes sociais apontaram que ela faz um desserviço a outras mulheres. “É basicamente um receituário de anorexia. Ser podre de rico e escolher não comer é dado como um dos pilares para o padrão de beleza ser magreza esquálida hoje”, criticou um perfil do Twitter.

Outro perfil de referiu à atriz como “um gatilho ambulante para distúrbio alimentar”. “Esse vídeo é um super gatilho, então se você tiver alguma dificuldade com qualquer tipo de coisa relacionada a comida/ dieta/ bem-estar, eu não assistiria”, alertou outra.

"Gwinneth Paltrow compartilha sua rotina de saúde" - e é basicamente um receituário de anorexia. E tudo bem, a entrevista segue como se fosse normal. Ser podre de rico e escolher não comer é dado como um dos pilares para o padrão de beleza ser magreza esqualida hoje. https://t.co/wu0r3GbV90 %u2014 Patt Rodriguez (@pattRodriguez) March 16, 2023

Dieta intravenosa

Em outro trecho da entrevista recuperado pelos internautas, ela administrava um suplemento de nutrientes intravenoso nela mesma. “Eu amo os IVs (intravenosos). Fui uma das primeiras a adotá-los”, contou.

A atriz destacou que gosta muito de aplicar glutationa e fosfatidilcolina. “São bastante difíceis de encontrar e me fazem sentir muito bem”, revelou. O primeiro é utilizado na defesa contra os danos oxidativos e o segundo é altamente eficaz no tratamento da gordura localizada.

Um perfil do Twitter apontou que a atriz “simplesmente desistiu de refeições” e que ela poderia ingerir os nutrientes como “qualquer pessoa normal. “Eu estou só ‘minha senhora, por que você não come um ovo invés de furar seu braço para injetar um dos componentes do ovo?”, questionou.

A gordofobia torando aqui no umbral e meu TikTok em convulsão criticando a Gwyneth Paltrow que agora simplesmente desistiu de refeições e vive de caldo de ossos, salada e CONSUMO INTRAVENOSO DE NUTRIENTES ESPECÍFICOS (que ela poderia comer como qqr pessoa normal) %u2014 %uD835%uDD39%uD835%uDD56%uD835%uDD5D%uD835%uDD5D%uD835%uDD52 %uD835%uDD44. (@bellamoscovitz) March 16, 2023

“Essa obsessão de ser magra está deixando ela com uma aparência de fraca. Pelo amor de Deus, mulher, come uma comidinha igual gente normal”, implorou outra usuária do Twitter. Um perfil disse que a aparência dela estava parecida com a de seu pai antes de morrer de câncer.

‘Almond mom’

Fora do Brasil, Paltrow está sendo chamada de ‘almond mom’, ou ‘mamãe de amêndoa’, em tradução livre. O termo surgiu em 2013, a partir de um episódio do reality show ‘The real housewives of Beverly Hills’, em que a modelo Gigi Hadid, então adolescente, se queixou com a mãe, Yolanda Hadid: “Estou me sentindo muito fraca. Eu só comi meia amêndoa.”

Em resposta, Yolanda Hadid disse à filha: "Coma algumas amêndoas e mastigue-as muito bem". As ‘mamães de amêndoa’ passaram então a ser referir a mulheres que transmitem crenças alimentares não saudáveis ou alimentação desordenada a seus filhos e outras pessoas.