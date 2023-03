Preparativos para 'Soy Rebelde Tour'? Anahí refaz franja de Mia Colucci

Anahí revive franja de Mia Colucci, do RBD (foto: Reprodução/Instagram) A “Soy Rebelde Tour” é um dos momentos mais aguardados do ano, que marcará a volta do RBD após 15 anos separados. Por isso, os preparativos estão a todo vapor e Anahí apareceu nesta quarta-feira (22/3) de franja, que relembra sua personagem Mia Colucci para a telenovela mexicana. Após compartilhar os registros, os fãs do grupo comemoraram nas redes sociais.









O momento de nostalgia ao relembrar a personagem Mia Colucci viralizou nas redes sociais e o público chegou a pedir que Dulce também reviva a Roberta e volte com os fios vermelhos. Confira: