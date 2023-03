Oscar 2023: Michelle Yeoh ganha prêmio de melhor atriz

Michelle Yeoh, melhor atriz do ano (foto: Patrick T. Fallon / AFP ) "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" confirmou o favoritismo e foi o principal vencedor do Oscar deste ano.

O vietnamita Ke Huy Quan ganhou o prêmio de ator coadjuvante e Jamie Lee Curtis levou o troféu de melhor atriz coadjuvante. O longa também foi premiado em melhor direção, roteiro original, montagem.

Leia: Oscar 2023: Confira os vencedores

Ao todo, o filme concorreu a 11 prêmios.

No filme, uma imigrante chinesa nos Estados Unidos amargurada com sua rotina. De repente, ela é jogada no multiverso e precisa transitar entre diferentes versões de si mesma para salvar o mundo.

Leia: Oscar 2023: Lady Gaga ajuda fotógrafo que caiu no 'tapete champanhe'

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anuncia neste domingo (12) os vencedores da 95ª edição do Oscar, mais importante prêmio da indústria de cinema americana.