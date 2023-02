BBB: Internet pede expulsão de Larissa por agressão

Os brothers tentaram brincar com Larissa, que reagiu com tapas e empurrões. (foto: Reprodução/TV Globo)





Depois da festa, os participantes passaram creme um no outro como brincadeira, o que irritou Larissa. Os brothers tentaram brincar com ela, que reagiu com tapas e empurrões.





A cena viralizou nas redes sociais e perfis pedem que a produção tire a participante por agressão, que é contra as regras do programa. Outros participantes que foram expulsos por agredir colegas, como Ana Paula Renault, no BBB 16, e Maria, no BBB 22.

'Eu gosto da Larissa mas ela sempre excede nessas brincadeiras com agressão.

Foi brincadeira? Depende da visão. Estavam sim todos brincando, mas ela bate com muita raiva e com intenção de agredir. Eu não passo pano", escreveu um perfil.



"A questão é que não pode-se normalizar agressão, principalmente com a justificativa de que a pessoa fez pq estava bêbada. Larissa tem que aprender que não pode sair dando tapa nas pessoas depois que enche a cara e ponto. Não dá pra passar pano", comentou outro usuário.

Se a Larissa não for expulsa depois dessa agressão, na verdade dessa sequência de agressões, o #BBB23 perde a credibilidade. Não vou comparar nunca, mas se fosse um home que fizesse isso... Ave mariaaaa. Ou se no lugar da Larissa fosse alguma das mulheres negras. Tava um inferno pic.twitter.com/Gj9ppLZii9 %u2014 Di Rusciolelli (@di_rusciolelli) February 19, 2023 É @boninho, @tvglobo, da primeira vez foi passado pano! Foi feito todo um esquema para q fosse levado na zueira, mas dessa vez não vai ter pano q salve kkk foi agressão sim! Se na regra diz q não pode agressão, tem q expulsar, independente de quem seja.



LARISSA EXPULSA#BBB23 pic.twitter.com/LrbPugXt1a %u2014 Jazzonn_ %uD83C%uDF35%uD83D%uDD11%uD83D%uDC0E%uD83D%uDD17 (@JasonHoffmann_0) February 19, 2023 Se vcs acharem que isso não foi agressão pode parar tudo, foi agressão sim, Ana Paula e Hariany foram expulsas por cenas assim.

LARISSA EXPULSA #BBB23 pic.twitter.com/puYzLnRNL8 %u2014 Cá (@comentscv) February 19, 2023

