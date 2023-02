Festa do Momo ganha programação especial na TV. Confira

O carnaval se aproxima e o Canal Brasil exibe um especial para celebrar a maior festa da Terra durante o mês de fevereiro. A programação em homenagem a Momo vai até o dia 28/2 e inclui documentários e shows que celebram a cultura brasileira e, principalmente, o samba. Os filmes vão ao ar sempre às segundas e terças, às 19h15, e os musicais às sextas, às 8h. Nesta terça-feira (7/2), será exibido "Fevereiros", de Marcio Debellian, que acompanhou a vitória da Mangueira em 2016, com enredo sobre a cantora Maria Bethânia.





***

“Paulinho da Viola – Meu tempo é hoje”, de Izabel Jaguaribe, que traz o perfil do sambista e tem participações de Zeca Pagodinho e Marisa Monte, será exibido na próxima segunda (13/2). Na sequência, “Alcione – O samba é primo do jazz” (14/2), de Angela Zoé, conta a trajetória da Marrom e curiosidades de sua vida pessoal. Dia 20/2, é a vez de “Guardiões do samba”, de Eric Belhassen, seguido por “Mussum, um filme do Cacildis” (na terça, 21/2), de Susanna Lira. Para fechar a programação de documentários, “Mangueira em 2 tempos” (27/2), de Ana Maria Magalhães, e “Adoniran, meu nome é João Rubinato” (28/2), de Pedro Serrano. Já os shows, exibidos sempre às sextas, trazem alguns dos maiores sambistas brasileiros para as manhãs do canal: Martinho da Vila (10/2), Dona Ivone Lara (17/2) e Zeca Pagodinho (24/2).