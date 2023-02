Com choro e aplausos, Jornal Nacional presta homenagem para Glória Maria

Os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos, anunciam uma homenagem para a jornalista Glória Maria (foto: Reprodução/Twitter Jornal Nacional)

O final do "Jornal Nacional", da, desta quinta-feira (2/2) foi marcado por uma série de homenagens para a jornalista Glória Maria, que morreu no Rio de Janeiro, vítima de um câncer no pulmão."Nenhuma homenagem estaria a altura do que ela representa pra gente", afirmou a apresentadora Renata Vasconcellos com a voz embargada. O jornalista William Bonner também estava bastante emocionado.Em seguida, foram exibidas imagens das redações da Globo nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Londres e Nova York, que mostravam funcionários aplaudindo efusivamente Glória Maria por sete minutos.Fátima Bernardes, Heraldo Pereira, Pedro Bial, Caco Barcellos, Renata Lo Prete, Maju Coutinho, Thiago Oliveira, Guga Chacra, Jorge Pontual e Zileide Silva foram alguns nomes que participaram da homenagem. A jornalista Sandra Annemberg, que dividiu a apresentação do Globo Repórter com Glória Maria, não conteve o choro.

Outras homenagens a jornalista estão previstas para os próximos dias pelos canais Globo, GloboNews, Multishow, GNT, VIVA, G1, Globoplay e Canal Brasil.

Carreira

Glória Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de agosto de 1949. Era telefonista da Embratel quando se formou em Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio).Em 1970, foi levada por uma amiga para ser radioescuta da Globo do Rio. Em 1971, estreou como repórter na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.Glória Maria trabalhou no Jornal Hoje, no RJTV e no Bom Dia Rio. No Jornal Nacional, foi a primeira repórter a aparecer ao vivo. Cobriu a posse de Jimmy Carter em Washington e, no Brasil, durante o período militar, entrevistou chefes de estado.Em 1986, a jornalista integrou a equipe do “Fantástico”, do qual foi apresentadora de 1998 a 2007. Ficou conhecida pelas matérias especiais e viagens a lugares exóticos, e por entrevistar celebridades.Após dez anos no Fantástico, Glória Maria tirou dois anos de licença para se dedicar a projetos pessoais. Foi nesse período que adotou as pequenas Maria e Laura e, ao retornar à Globo, em 2010, pediu para integrar a equipe do “Globo Repórter”.Em 2019, após a aposentadoria de Sérgio Chapelin, Glória Maria passou a dividir o programa com a jornalista Sandra Annenberg.