Glória Maria visitou 84% dos países membros das Nações Unidas

Glória Maria virou meme ao andar de montanha-russa em sua viagem à Jamaica (foto: Globo/Reprodução)

Quando se fala em viagens internacionais, a jornalista Glória Maria sempre integrou um seleto grupo, ao lado da Rainha Elizabeth II, do papa João Paulo II e do presidente Lula, entre figuras que, no imaginário popular, percorreram grande parte do globo. Se a ONU possui atualmente 193 países, Glória Maria esteve em mais de 160 deles e preencheu um total de 15 passaportes, o que demonstra o desenho de um percurso profissional invejável.

Direto da Bahia - onde a jornalista fez uma temporada de serviço voluntário e acabou adotando as filhas Laura e Maria, em 2009 - o jornalista Zeca Camargo mandou uma mensagem em vídeo para a Rede Globo, na qual lembrou a disputa saudável travada com a amiga para ver quem viajava mais.

Desde 1971 na Rede Globo, Glória esteve presente em coberturas internacionais para o "Jornal Nacional", o "Fantástico" e o "Globo Repórter", seu último posto na emissora. Em 1998, cobriu a Copa do Mundo, na França, direto de Paris, de onde retornou para a apresentação da revista dominical, ao lado de Pedro Bial, onde ficou até 2007.



Para o "Altas Horas", Glória revelou a Serginho Groisman suas três viagens mais inesquecíveis: o Irã, a Índia e a Jamaica. Para ir ao Irã em 2017, país marcado pela repressão aos direitos das mulheres, Glória enfrentou uma espera de quatro meses para obtenção do visto.

Durante 22 dias de viagem, ela desfez ideias pré-concebidas sobre o país do Oriente Médio. Além do cansaço e das altas temperaturas, muitas vezes acima dos 50ºC, ela viu de perto a realidade das mulheres iranianas, que, apesar das restrições impostas pelo regime se declaravam felizes e afastaram a ideia de radicalismo que se tem sobre o país por aqui.

Na índia, Glória subiu a Cordilheira do Himalaia, conheceu Bod Ghaya, a cidade onde Buda se iluminou, e se banhou nas águas do Rio Ganges, sagrado para os hindus. Em uma das cinco viagens feitas ao país, a jornalista carioca se dedicou ao trabalho voluntário.

Glória Maria enfrenta o inverno norueguês, em uma de suas muitas viagens (foto: Globo/Divulgação)

Por fim, entre as viagens mencionadas por ela, a que mais viralizou na internet foi sua ida à Jamaica, em 2016. Glória visitou uma comunidade rastafari e, ao receber o convite para uma cerimônia religiosa, fez uso de um cachimbo de Ganja, nome sagrado recebido pela cannabis no país.



Ainda no país caribenho, Glória abordou o legado de Bob Marley e a tradição jamaicana no atletismo, além de andar em uma montanha-russa no meio da mata que também acabou virando meme nas redes.

Glória percorreu ainda Escócia, Noruega, Macau, Nepal, Holanda, Hong Kong, Sri Lanka, Omã, Emirados Árabes e o deserto do Saara, entre outros. Nessas experiências, saltou de bungee jump, escalou montanhas, navegou entre fiordes, andou de camelo, atravessou entre balões e fez o mesmo percurso que Harry Potter a bordo do Expresso de Hogwarts.

O único local que Glória Maria não chegou a visitar, segundo ela, foi a Lua. Vontade não faltou. Na mesma entrevista para o "Altas Horas", a jornalista revelou estar inscrita junto à NASA para uma viagem ao satélite natural da Terra. Ela, porém, não deixou de ter a sensação de ir ao espaço. Para o "Fantástico", ela fez uma viagem de avião que simula gravidade zero. Glória agora viaja ao infinito e além.