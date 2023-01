MC Poze é investigado por supostos maus-tratos após cachorro comer maconha

MC Poze do Rodo afirmou que seu cachorro teve que ir para uma clínica veterinária após comer um cigarro de maconha (foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Folhapress)

Cachorro em clínica veterinária

O cantor MC Poze do Rodo está sendo investigado por supostos maus-tratos a um animal após divulgar que seu cachorro consumiu um cigarro de maconha. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em contato com a reportagem."A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) abriu procedimento para apurar a possível prática de maus-tratos", diz o comunicado.O cantor será ouvido e outras diligências estão em andamento para apurar todos os fatos, completou a Polícia Civil ao comentar sobre o caso.

Em uma sequência de vídeos, MC Poze informou ontem nas redes sociais que seu animal de estimação precisou ser atendido após ingerir um cigarro de maconha.



Poze chamou o cachorro de "Zé Droguinha" e afirmou ter deixado o animal com um primo para participar de uma partida de futebol, completou a colunista.

"Demos esse nome para ele, e todo mundo riu. De noite, fomos jogar e deixamos o cachorro em casa. Ficamos sabendo que não podia deixar o cachorro muito novo sozinho", disse o músico.



Ainda nos stories do Instagram, MC Poze do Rodo afirmou que a clínica veterinária percebeu qual foi a substância ingerida pelo animal e seguiu com o tratamento.



De acordo com o website Petlove, a ingestão de Cannabis s.p. ou a inalação da fumaça por pets pode gerar intoxicação. Com sinais clínicos aparentes de 30 minutos a uma hora após ingestão, os animais geralmente se recuperam bem após tratamento