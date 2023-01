Filmes da Marvel voltam a ser exibidos na China em fevereiro

Após três anos e meio de banimento, a China voltou a exibir filmes da Marvel, com o anúncio da estreia de “Pantera Negra: Wakanda para sempre” e “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”. A imprensa internacional diz que ambos serão lançados em fevereiro

"Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", com Paul Rudd e Jonathan Majors: de olho no gigantesco público chinês (foto: Marvel/divulgação)

O último longa-metragem da Marvel exibido no país asiático foi “Vingadores: Ultimato”, em 2019. A restrição aos filmes do estúdio custou milhões de dólares à Disney, que comprou a Marvel em 2009. Isso porque a China é considerada o segundo mercado cinematográfico mais importante do mundo atualmente.