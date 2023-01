Faraó anima agenda pré-carnavalesca da Feira do Mineirinho, neste domingo

Faraó retoma os trabalhos, dois anos depois de desfilar em BH, em fevereiro de 2020 (foto: Paulo Filgueiras/22/2/20)





O calendário musical de BH já está em ritmo de carnaval, que promete reunir 4 milhões de foliões nas ruas da cidade, de 18 a 21 de fevereiro, após dois anos de jejum momesco devido à pandemia. Neste domingo (8/1), a Feira do Mineirinho recebe o Bloco Faraó, o grupo Diga Lá e o DJ Hugo Sampaio.









“A ideia é que seja carnaval o ano inteiro com a gente, no Mineirinho. É sempre uma folia”, diz ele. A parceria com blocos carnavalescos, segundo Souza, “é barril dobrado”, como se diz na Bahia. Hoje, tem Faraó. No próximo domingo (15/1), será a vez do Baianas Ozadas. No dia 22, Baianeiros subirá ao palco.





Renato Linhares, fundador e coordenador do Faraó, conta que a Feira do Mineirinho dá oportunidade ao bloco para se preparar para o carnaval. Os R$ 20 mil destinados pela prefeitura aos grupos bancam basicamente o aluguel do carro de som. Alimentação, contratação de equipe de apoio e outras despesas dependem de patrocínios, que ainda não apareceram, segundo ele. A participação em eventos como a feira ajudam a cobrir custos.





Cantora de “Faraó”, hit baiano que batizou o bloco mineiro, Margareth Menezes, nova ministra da Cultura, está presente no repertório ao lado de Daniela Mercury e de outros nomes do axé. Linhares acredita que a escolha de Margareth para a pasta traz esperança para o setor cultural e para profissionais ligados ao carnaval.





Segundo ele, apesar de a folia injetar recursos consideráveis na economia da capital mineira, profissionais e blocos carnavalescos não recebem a mesma contrapartida dos comerciantes locais. “Carnaval aqui em BH é feito na cara e na coragem. O esforço é de quem gosta de fazer carnaval”, diz o fundador do Faraó.

Integrantes do Baianas Ozadas se apresentarão em 15 de janeiro no Mineirinho (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press/2018)





Com entrada franca, a programação carnavalesca da Feira do Mineirinho ocorre às quintas-feiras e domingos. A agenda conta com Diga Lá, blocos Faraó e Baianas Ozadas, DJ Hugo Santiago, Felipe Hott, Passe Vip, Projeto Flash e a dupla Baianeiros.





FEIRA DO MINEIRINHO

» Hoje (8/1)

A partir das 12h, com Diga Lá, Bloco Faraó e DJ Hugo Santiago





» Quinta (12/1)

A partir das 19h, com Projeto Flash Back e Passe Vip





» 15/1

A partir das 12h, com Diga Lá, Baianas Ozadas e DJ Hugo Santiago





» 19/1

A partir das 19h, com Passe Vip e DJ Hugo Santiago





» 22/1

A partir das 12h, com Diga Lá, Baianeiros e DJ Hugo Santiago





» 26/1

A partir das 19h, com Passe Vip e DJ Hugo Santiago





» 29/1

A partir das 12h, com Diga Lá, Felipe Hott e DJ Hugo Santiago





.Mineirinho, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, Bairro São José, Pampulha. Entrada franca

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria