Prefeitura de BH publica edital de auxílio financeiro para blocos de rua

Prefeitura diz que mais blocos serão contemplados por auxílio (foto: Élcio Paraíso/PBH/Divulgação) A Belotur publicou neste sábado (29/10) o Edital de Auxílio Financeiro para Blocos de Rua que desejam desfilar no Carnaval de Belo Horizonte de 2023. Os interessados deverão entregar a documentação até o dia 16 de novembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, presencialmente, na Gerência de Licitações e Contratos da Belotur, na Rua dos Carijós, 166 - Térreo. Para receber o auxílio o bloco deve, obrigatoriamente, estar inscrito no Cadastro de Blocos de Rua, que está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (4/10).

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em 2023, mais blocos poderão ser contemplados e os valores por categoria também aumentaram em relação à última edição presencial da festa, em 2020. Os aprovados na categoria A - 40 blocos - receberão R$ 20 mil; na categoria B - 45 blocos - R$ 12 mil; e na categoria C - 45 blocos - R$ 7 mil . O valor total investido pelo executivo municipal é de R$ 1,655 milhão.









O auxílio poderá ser usado para a contratação de músicos, dançarinos, carregadores, assessores, produtores, técnicos de som, motoristas, seguranças, equipe de apoio, produção e brigadistas, corda de isolamento para ser utilizada no trio elétrico, mini trio, carro de apoio e bateria, UTI móvel, rádio de comunicação portátil, sonorização, aluguel de espaço onde serão realizados ensaios e oficinas para os desfiles, entre outras despesas. Todas as informações estão disponíveis no site da PBH, disponível neste link

Com isso, os contemplados deverão veicular as logomarcas da Prefeitura de Belo Horizonte, da Belotur e a marca turística da cidade nas peças de divulgação dos desfiles dos blocos.

Dúvidas

A Diretoria de Eventos da Belotur realizará uma Palestra Pública para esclarecimentos de dúvidas sobre o Edital de Auxílio para os Blocos de Rua na próxima quinta-feira (3/10), às 19h, via Google Meet, com acesso limitado aos primeiros 500 participantes. O acesso pode ser feito por meio deste link

Avaliação de candidatos

A documentação será analisada por uma comissão julgadora e depois serão avaliados alguns quesitos para concessão do auxílio financeiro, entre eles estão: histórico no Carnaval de Belo Horizonte; participação em alguma ação relacionada à atividade no intuito de manter o grupo ativo durante o período de março de 2020 a setembro de 2022; manutenção de diálogo com a comunidade, associações e comerciantes do bairro onde pretende desfilar em 2023; iniciativas que promovam o respeito à diversidade e a inclusão de raça, gênero, orientação sexual, religião, etnia, pessoas com deficiência e faixa etária; realização de ações de conscientização e sustentabilidade ambiental, entre outros critérios.

Cadastro de Blocos de Rua

Os blocos interessados em desfilar no período oficial do Carnaval de Belo Horizonte de 2023 poderão se cadastrar até a próxima sexta-feira (4/10). A inscrição é uma das principais ferramentas para o planejamento da operação do Carnaval de Belo Horizonte de 2023.





Por meio dele, as secretarias municipais e os órgãos envolvidos planejam com antecedência ações para o melhor funcionamento da cidade durante o festejo. Após a realização do cadastramento, os grupos já poderão encaminhar a documentação para participar do Edital de Auxílio Financeiro para Blocos de Rua do Carnaval de 2023. Para se cadastrar, os interessados devem acessar o site da Belotur