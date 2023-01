Qual a melhor música? Post viraliza relembrando canções de filmes

O clipe "Se você é jovem ainda", do seriado mexicano Chaves, também foi citado (foto: Reprodução/Redes sociais ) Um tweet viralizou nas redes sociais ao questionar os usuários da plataforma qual música original de filme ou série é a favorita. Na postagem, respostas relembram canções marcantes, particularmente consideradas clássicos em suas respectivas trajetórias. Até mesmo um clipe do seriado mexicano Chaves entrou na diversão.





Clássicos atemporais

Entre os clipes atemporais estão The Time Of My Life, canção de Bill Medley e Jennifer Warnes. O usuário relembrou o momento em que os protagonistas do filme “Ritmo Quente” dançam a canção e destacou que ela é “a maioral”.

essa é a maioral https://t.co/73KoCo0GEo pic.twitter.com/zcqHvAiCcP %u2014 soneca esta c sdds do bts (@rkviecloud) January 5, 2023





O clipe do filme “As branquelas”, em que as falsas irmãs Wilson ganham uma batalha de dança, ao som de “It's Tricky” da banda de hip hop Run-DMC, também foi destacada. Mesmo que a canção não tenha sido produzida originalmente para o filme, os internautas afirmam que a cena é um marco para "todo brasileiro”.





A performance dos personagens da série Chaves cantando “Se você é jovem ainda”, também foi citada. Na legenda o perfil pontuou que “essa é a maior que temos e ninguém pode discordar”.

essa é a maior que temos e ninguém pode discordar https://t.co/C0K7g9cOC8 pic.twitter.com/ECBjIQXehi %u2014 luna | chicolírio au %uD83D%uDCCC (@mitsubaloml) January 5, 2023





Favoritos da geração z

Produções da primeira década dos anos 2000 foram citadas por outros perfis. As páginas relembram os duetos de Justin Bieber e Jaden Smith para o filme de Karate Kid lançado em 2010 e dos personagens Troy Bolton e Gabriella Montez no final do primeiro filme da franquia High School Musical.





A música “Vai Saber Assim” produzida pela Disney para o filme Encantada, em que a protagonista questiona “Como ela sabe que a ama?”. A produção foi apontada como “clássica”.

Animações

Musicais de animação tiveram uma grande evidência nos os comentários. Por um lado a animação e o suspense na performance da música “Vai Chegar Sua Vez” no filme “A Noiva Cadáver”, por outro, a melancolia da canção “Lembre de Mim”, tema da produção "Viva – a Vida É Uma Festa".





“Esse hino aqui responsável por fazer todo mundo chorar”, afirma um perfil ao relembrar a cena em que o personagem Miguel canta para sua Mamá.





esse HINO aqui responsável por fazer todo mundo chorar %uD83D%uDE2Dpic.twitter.com/GuJ899FzPI https://t.co/BlTo3ahNzD %u2014 brenda (@brendasafra) January 5, 2023





Abertura de desenhos também estavam liberados na trend. Assim, um internauta citou a tradução introdução de Dragon Ball GT. Segundo o usuário, a canção é uma das “mais românticas de todos os tempos”.

Uma das músicas mais românticas de todos os tempos https://t.co/VVd1GyKNHB pic.twitter.com/vOryXl3uxK %u2014 vittor the creator (@vittorocriador) January 5, 2023