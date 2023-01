Rita de Cássia, cantora e compositora de forró, morre de fibrose pulmonar

Rita de Cássia teve composições gravadas por artistas como Mastruz com Leite e Aviões do Forró

Conhecida como uma das principais compositoras do forró, ele tem músicas gravadas por bandas e artistas como Mastruz com Leite, Amelinha, Aviões do Forró e Frank Aguiar.Composições de sucesso como "Meu Vaqueiro, Meu Peão", "Saga de um Vaqueiro" e "Jeito de Amar".