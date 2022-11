Festival Rootstock promove três dias de shows de forró em BH

Os pernambucanos do Cordel do Fogo Encantado abrem o evento, às 16h de hoje, com o show "Água do tempo" (foto: Tiago Calazans/Divulgação)



O festival Rootstock, dedicado ao forró, promove três dias de shows na Serraria Souza Pinto, em BH, a partir deste sábado (12/11). Até a próxima segunda-feira, cerca de 20 atrações, entre elas Alceu Valença, Chico César, Mariana Aydar e Anastácia, além dos grupos Cordel do Fogo Encantado, Chama Chuva, Manacá da Serra e Coroné Trio, irão se apresentar.









Quem abre o evento, às 16h deste sábado (12/11), são os pernambucanos do Cordel do Fogo Encantado, com o show “Água do tempo”, uma retrospectiva de sua carreira.



“Lançamos esse espetáculo em junho deste ano. Ele fala da nossa trajetória, apontando caminhos futuros e passa uma geral nas nossas músicas. Também tem uma canção que a gente colocou no show, mas que ainda não gravamos, que é ‘Cio da terra’, de Milton Nascimento e Chico Buarque. Ela já faz parte do espetáculo”, diz Clayton Barros.





Ele explica que o grupo procurou repaginar as coisas que já fez. “Isso com um olhar para o futuro, preparando as coisas no presente e trazendo essa canção e um instrumental de percussão e violão novo e que ainda não foi gravado. A gente mudou o repertório, organizou uma projeção e contou uma nova história, que é ‘Água do tempo’.”

Estarão no palco os músicos Clayton (violão), Lirinha (compositor e vocalista), Emerson Calado (percussão), Nego Henrique (percussão) e Rafael Almeida (percussão)."Teremos também a participação especial de uma cantora de Caruaru que se chama Gabi da Pele Preta."

"Voltamos ao passado, no sentido de lançar aqueles compactos. Curto também este momento de streaming, acho que não tem como fugir dele. O lance é saber se relacionar bem com isso. É preciso traçar as estratégias certas para poder entender que quando se lança um disco todo de uma vez, perde-se muita força em termos de divulgação e de atingir o máximo de pessoas possível" Clayton Barros, violonista do Cordel do Fogo Encantado







Clayton conta que o grupo aproveitou a pandemia para pensar a respeito de composições e criar coisas novas. “Não lançamos nada ainda, porém estamos em um processo de preparo, não diria de um disco novo, mas de alguns singles que virão na sequência. Arranjamos muitas coisas e agora vamos escolher o que lançar.”





O violonista comenta que o grupo está com saudades de se apresentar na capital mineira. “Esse tempo em que estamos sem tocar para os mineiros tem seus motivos para o tamanho dessa saudade. Estamos prontos e afiados para nos apresentar em BH.”

Alceu Valença diz que o forró 'está tomando conta do mundo' (foto: Yane Montenegro/divulgação)

Alceu e "Anunciação"

Outro artista pernambucano que abrilhanta os palcos do Rootstock é Alceu Valença, que se apresenta no domingo (13/11), às 16h, com o show “Anunciação”.

“Vou me apresentar com minha banda, formada por Leo Lira (guitarra), Tovinho (teclados), André Julião (sanfona), Nando Barreto (baixo), Cassio Cunha (bateria) e cantar vários hits, como ‘Tropicana’, 'Táxi lunar’, ‘Como dois animais’, ‘Coração bobo’. Vou cantar também músicas do Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, como ‘Baião’, ‘Vem morena’, ‘Xote das meninas’ e ‘Canto da ema’, entre outras”, ele adianta.





Segundo Alceu, “o forró está tomando conta do mundo”. “A gente fez uma turnê em agosto pela Europa e foi um sucesso total. Basta ver no YouTube, pois o forró está no Japão, na França, na Ucrânia, na Rússia, Inglaterra, Espanha e Portugal. O forró nunca caiu, mas subiu muito agora.”





O músico pernambucano ressalta que faz muitos shows pelo Brasil cantando forró, principalmente na época das festas de são-joão. “Tenho dois discos só de forró”, orgulha-se.

“‘Coração bobo’ é um forró, aliás, tenho muita música nesse estilo. E a gente fez essa turnê na Inglaterra, onde fiz três shows, na Irlanda, na Espanha, em Barcelona e Madrid, dois em Portugal, Porto e Lisboa, na Suíça, Alemanha e Holanda, e foi muito bom. Já me chamaram até para outra turnê, a ser realizada no ano que vem.”





Alceu foi homenageado na noite da última quarta-feira (9/11) com o Prêmio União Brasileira de Compositores (UBC) 2022. O evento foi realizado na Casa UBC e contou com as apresentações de Ney Matogrosso (“Cheiro de saudade”), Duda Beat (“La belle du jour”) e da mineira Marina Sena (“Como dois animais”), entre outros artistas, além do próprio homenageado.





“Foi uma honra para mim receber o prêmio da UBC, que é a nossa sociedade dos artistas, do direito autoral. É preciso que a gente tenha uma associação assim para defender os nossos direitos.”





Criado em 2002, o Rootstock homenageia, nesta sua 19ª edição, a obra da forrozeira pernambucana Anastácia, hoje com 81 anos.

Anastácia, de 81 anos, vai ganhar homenagem em BH (foto: Manoel Araújo/divulgação)

FORROZANDO

Confira a programação do festival, sempre a partir das 16h





SÁBADO (12/11)





• Cordel do Fogo Encantado

• Ó do Forró e Nicolas Krassik

• Trio Dona Zefa e Benício Guimarães

• Tiziu do Araripe e Anastácia

• Marimelo e Thaís Nogueira

• Coroné Trio

• Pé de Manacá

• Pisa na Fulô





DOMINGO (13/11)





• Alceu Valença

• Mestrinho e Anastácia

• Trio Macaíba e Vanessa Moreno

• Nando Nogueira e Diego Oliveira

• Trio Lampião e Karenn Fontess

• Chama Chuva

• Regional Pitaya

• Manacá da Serra

• Baião de Rua





SEGUNDA (14/11)





• Chico César

• Mariana Aydar

• Trio Alvorada e Janayna Pereira

• Trio Xamego e Anastácia

• Dois Dobrado e Diana do Sertão

• Black Trio

• Xote das Meninas

• Patangome Maracarte

ROOTSTOCK

• Festival de forró

• Deste sábado (12/11) a segunda (14/11), Serraria Souza Pinto (Avenida Assis Chateaubriand, 899, Centro).

• Ingressos a partir de R$100 (meia-entrada diária), à venda pelo Sympla, com opção de passaporte para todos os dias ou convites diários, no valor da inteira, meia-entrada ou meia-social (mediante doação de 1 litro de leite ou 1kg de alimento não perecível, exceto açúcar, farinha e fubá)