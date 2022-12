"Cascas", espetáculo do Corpo Cidadão, estreia hoje no Cine Theatro Brasil

Integrantes do Grupo Experimental de Dança fazem parte da incubadora de talentos do Grupo Corpo (foto: José Luiz Pederneiras/divulgação)







O Grupo Experimental de Dança do Corpo Cidadão apresenta “Cascas”, seu novo espetáculo, em duas sessões nesta segunda-feira (12/12), no Cine Theatro Brasil Vallourec, com entrada franca. “A ideia é discutir nossas relações pessoais com o mundo”, afirma Miriam Pederneiras, presidente da associação sem fins lucrativos ligada ao Grupo Corpo.

“Os coreógrafos e os alunos desenvolveram o espetáculo a partir de reflexões sobre o modo como nos apresentamos para as outras pessoas, sobre como nos enxergamos e criamos personalidades para sobreviver em sociedade”, explica Miriam.

Roupa é mensagem

A coreógrafa Sandra Santos diz que o grupo partiu da ideia “de que tudo comunica, tudo envolve uma mensagem, inclusive a roupa que se veste”.

“Cascas” foi concebido com participação ativa dos alunos. “Muito entrosados, eles ofereceram colaborações importantes para o desenvolvimento do espetáculo. Nos momentos em que participei dos ensaios, pude ver o quanto estavam envolvidos e empolgados”, conta Miriam.

Os figurinos de “Cascas” foram desenvolvidos pelos próprios jovens. A trilha sonora das oito coreografias é assinada por Divan Gatamorta, Gabriel Cesário, Tunico Vilanni e Grupo Karakuru.

Entidade de direito privado, o Corpo Cidadão surgiu como um coletivo voltado para a formação de dançarinos de regiões periféricas da capital mineira. O projeto cresceu e atualmente abrange alunos de outras cidades de Minas Gerais.

“O Corpo Cidadão foi criado para que pudéssemos repassar um pouco do nosso conhecimento para crianças, adolescentes e jovens com menos oportunidades de acesso à arte”, explica Miriam. Bailarina, ela é irmã do coreógrafo Rodrigo Pederneiras e de Paulo Pederneiras, diretor-geral do Grupo Corpo.

A organização trabalha em duas vertentes: com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, sobretudo estudantes de escolas públicas, e com o grupo experimental GED. Além da dança, ambas as frentes envolvem outras atividades, como figurino, maquiagem, coreografia, música e artes visuais.

“O GED é como uma incubadora, onde o jovem tem oportunidade de se experimentar em diversas áreas, seja como figurinista, maquiador, coreógrafo, etc. Quando ele sai do GED – sempre por conta própria –, é capaz de ganhar a vida com arte da maneira como quiser”, afirma Miriam.

Com idades entre 16 e 27 anos, os alunos cumprem carga horária específica, necessária para capacitá-los. A renovação ocorre anualmente.

“Todos nós nascemos com muitos talentos, todos temos o direito de desenvolvê-los. O Corpo Cidadão tem o objetivo de quebrar o estigma de que apenas a pessoa com dinheiro e recursos consegue desenvolver seu talento”, finaliza Miriam Pederneiras.

”CASCAS”

Com Grupo Experimental de Dança (GED) do Corpo Cidadão. Nesta segunda-feira (12/12), às 15h e às 20h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Entrada franca, com retirada de ingressos uma hora antes dos espetáculos. Tradução em libras e audiodescrição. Informações: (31) 3201-5211.