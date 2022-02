Pela primeira vez, Corpo abre as portas de seu ensaio ao público

Ensaio do Grupo Corpo poderá ser assistido, ao vivo, em 11 de março (foto: GRUPO CORPO/DIVULGAÇÃO)

Você já imaginou ver os bailarinos do Corpo de perto, enquanto ensaiam? Há quase 50 anos, o grupo mineiro, que encanta plateias com seus espetáculos de dança ao som de trilhas especialmente compostas por grandes artistas, apresenta experiência inédita ao abrir para o público o seu ensaio, que ocorrerá em 11 de março, às 9h30, na sede da companhia, em Belo Horizonte, numa parceria com a Bora Experiências.Durante uma manhã, será possível assistir ao aquecimento dos bailarinos na aula de balé clássico, ao som de um piano ao vivo, e ao ensaio de uma das coreografias do Corpo. Após o ensaio, o público vai participar de bate-papo com integrantes do grupo e conhecer detalhes de sua trajetória artística. Os lugares são limitados e as reservas podem ser feitas em boraexperiencias.com.br/grupocorpo ou pelo telefone (31) 93618-0875 (horário comercial). Valor: R$ 250.