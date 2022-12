Cinema ou copa? Fãs vibram com volta de 'Crepúsculo' às telonas

O primeiro filme da saga "Crepúsculo" estreou em 2008 e se tornou sucesso entre os adolescentes (foto: Reproução)

Uma deliciosa viagem no tempo. É o que a Paris Filmes pretende oferecer aos fãs da saga “Crepúsculo” trazendo de volta os filmes para as salas de cinema de todo o país. O primeiro longa, “Crepúsculo”, reestreou ontem (1/12) e causou alvoroço.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra uma plateia calorosa, vibrando e gritando a cada cena icônica do filme lançado em 2008. No momento em que Edward (Robert Pattinson) é apresentado, no primeiro diálogo com Bella (Kristen Stewart) e, claro, na famosa cena em que a mocinha descobre que o rapaz é, na verdade, um vampiro: todo os momentos foram aplaudidos, como um gol de final de Copa.

Outro queridinho é o pai adotivo de Edward, Carlisle Cullen (Peter Facinelli). “Daddy Cullen supremacy” ou supremacia do papai Cullen, em português”, diz a legenda. O personagem de Pattinson também foi chamado de lindo e gostoso por alguém do cinema.

As imagens, claro, viralizaram. De um lado, há quem quis entrar no clima. No outro, quem reclama dos gritos durante o filme.



Reestreia de ‘Crepúsculo’

Em comemoração aos 10 anos do lançamento de “Amanhecer: parte 2”, a produtora Paris Filmes traz de volta para as telonas os cinco filmes da saga. “Crepúsculo” está em exibição nas salas dos principais cinemas de shopping de Belo Horizonte.

Na próxima quinta-feira (8/12), é a vez de “Lua nova”. No dia 15/12, os fãs podem reassistir a “Eclipe”. “Amanhecer: parte 1” e “Amanhecer: parte 2” vão para as telonas no fim do ano, com reestreia nos dias 22 e 29 de dezembro, respectivamente.

Baseados nos livros homônimos da autora Stephenie Meyer, os filmes foram um sucesso nos anos 2000 e chegou a faturar milhões de dólares cada um, além de serem responsáveis por alavancar a carreira de Kristen Stewart e Robert Pattinson.