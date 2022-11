Festival em BH destaca cinema experimental feito com drones

Drone interage com bailarinos em "Ascension bells", curta dirigido por Nina Kov (foto: Nina Kov/Divulgação)





A tecnologia de geração de imagens por drone, cada vez mais popular, tem forte impacto sobre o audiovisual. Neste domingo (27/11), será encerrado o 4ª No Ar Drone Film Fest Brazil, que leva meia centena e curtas-metragens de 28 países ao Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte. É o primeiro evento da América Latina dedicado à cinematografia voltada para essa técnica.





De selfies a experimentações



Divididos em 11 categorias, os filmes abrangem de performances artísticas a selfies em vídeo, passando por experimentos conceituais.





“As pessoas podem se perguntar: por que ir a um festival de cinema para ver selfie? Porque não é uma selfie qualquer. Há movimentos de câmera inéditos, com deslocamentos de até 500 metros”, explica Paulo Pinto. Os filmes têm de 30 segundos a 12 minutos.





“Em 2018, quando comecei a percorrer festivais com minhas obras utilizando drones, me dei conta de que existe uma linguagem muito vasta nesse tipo de cinematografia. Percebi que e ela ganharia enorme proporção nos anos seguintes”, conta Paulo.





Os filmes foram divididos em várias categorias: paisagens naturais; urbano e arquitetura; esportes e aventura; arte e música; conceito (obras experimentais ou abstratas, com texturas visuais que remetem a instalações artísticas); documentário; ficção, show reel (portfólios de produtoras audiovisuais); viagem e vlog; dronie (videoselfies na forma de planos-sequência); hyperlapse (combinação entre timelapse e movimento de câmera); e FPV (visão em primeira pessoa).





Na mostra competitiva, destaca-se a estreia da húngara Nina Kov como diretora. Coreógrafa vencedora do Oscar com o curta-metragem “Sing” (2016), ela é pioneira criação de dança entre seres humanos e drones. O curta “Ascension bells” (2021) foi exibido pela primeira vez fora do país natal de sua autora.





Paulo Pinto também destaca “Recalibrando” (2021), do diretor americano Andrew Demirjian, ficção científica sobre a empreitada de um drone controlado por inteligência artificial em busca de vida em planeta pós-apocalíptico.

Game e suspense



Além dose filmes que concorrem aos prêmios do júri, a mostra não competitiva traz a recriação de videogame “Mixed Motion Project” (2017), a ficção infantil “Cadete de papelão” (2017), a sinfonia urbana “Hyperia” (2019) e o suspense “Protesto” (2018).





“Estamos interessados no campo da experimentação. Buscamos obras que, muitas vezes, não têm maturidade cinematográfica desenvolvida. É mais interessante enxergarmos as inovações no momento em que aparecem do que esperar que elas se assentem”, defende Paulo Pinto.





O evento tem entrada franca e o público poderá votar em seus curtas favoritos. A cerimônia de premiação ocorrerá neste domingo (27/11).

NO AR DRONE FILM FEST BRAZIL

Neste sábado (26/11), a partir das 16h. Cerimônia de premiação amanhã (27/11), às 19h. Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). Entrada franca. Entradas disponíveis no site DiskIngressos e na bilheteria, meia hora antes das sessões. Informações: noar.ticotico.tv





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria