Mubi lança neste domingo série dirigida por Lars Von Trier

Os atores Lars Mikkelsen e Alexander Skarsgard estão no elenco da produção, que estreia neste domingo (foto: Christian Geisnaes/Divulgação)

Enfant terrible do cinema nórdico, o dinamarquês Lars von Trier ainda não era um diretor celebrado (e polêmico) quando lançou sua primeira, e até hoje única, série. "The Kingdom" (1994) veio antes do Dogma 95, o manifesto que ele criou preconizando mudanças radicais no fazer cinematográfico. Também é anterior a seus melhores momentos: "Ondas do destino" (1996), "Dançando no escuro" (2000), "Dogville" (2003), "Anticristo" (2009) e "Melancolia" (2011).









Estranha, bizarra, fora do padrão, fato é que “The Kingdom” virou cult e teve uma segunda temporada, rodada em 1997 – ganhou até uma versão americana, “Kingdom Hospital” (2004), capitaneada por Stephen King. Vinte e oito anos depois da estreia, Von Trier retomou o projeto, com “The Kingdom – Exodus”.









A terceira temporada, com cinco episódios, será lançada a partir deste domingo (27/11), pelo Mubi. É também a primeira série a entrar no catálogo da plataforma que se dedica ao cinema mundial de autor – as duas temporadas iniciais, restauradas, estão disponíveis.





O cineasta de 66 anos, recentemente diagnosticado com Parkinson, não participou do Festival de Veneza em setembro passado, quando “Exodus” foi exibida fora de competição. As bizarrices continuam, assim como o tom politicamente incorreto. No primeiro episódio, uma voz chama a sonâmbula Karen (Bodil Jørgensen), uma idosa que foi parar no hospital guiada pela curiosidade em conhecer o prédio.





A história avança com uma rixa entre um sueco e um dinamarquês – algo tão absurdo que é criado na instituição um grupo de apoio de nome Suecos Anônimos. O elenco traz participações de grandes nomes do cinema nórdico, como o dinamarquês Lars Mikkelsen e o sueco Alexander Skarsgard.









“THE KINGDOM”

• As duas primeiras temporadas estão disponíveis no Mubi. A terceira, “Exodus”, será lançada neste domingo (27/11). Novos episódios sempre aos domingos, até 25 de dezembro.