Camila Queiroz, a Angel de 'Verdades secretas', estreia no cinema

O casal Klebber Toledo e Camila Queiroz estrela a comédia romântica ''Procura-se'' (foto: Mariana Vianna/divulgação)



Conhecida pelo trabalho em novelas e reality shows, a atriz e apresentadora Camila Queiroz – a Angel de “Verdades secretas” (Globo) – faz o seu primeiro trabalho no cinema. Ela protagoniza “Procura-se”, produção nacional da plataforma HBO Max, ao lado do marido, o ator Klebber Toledo. Conhecida pelo trabalho em novelas e reality shows, a atriz e apresentadora Camila Queiroz – a Angel de “Verdades secretas” (Globo) – faz o seu primeiro trabalho no cinema. Ela protagoniza “Procura-se”, produção nacional da plataforma HBO Max, ao lado do marido, o ator Klebber Toledo.









“Comédia romântica é para todo mundo. A gente quer chamar a vovó, os adolescentes, pai, mãe… É aquele tipo de filme que se pode ver com a família toda”, afirma Camila.

Adaptações bem-vindas

Klebber considera natural a adaptação de obras literárias para a telinha do streaming. Tendência, aliás, que vem ganhando muito espaço no exterior. Aqui no Brasil, a HBO Max já transformou em minissérie “No mundo da Luna”, outro livro de Carina Rissi.





“Deveríamos pôr em prática aqui o que vemos lá fora. Ou seja, acreditar mesmo na nossa gente, parar de buscar textos nos Estados Unidos e na Europa, entender que somos ricos demais. Temos muitas histórias para contar e o mercado, graças à HBO e a todas as plataformas que investem em nosso país, em nossa arte, está possibilitando que a gente faça isso”, afirma Toledo.





A dobradinha na tela fortalece o relacionamento do casal, conta Camila. “Quando a gente pode fazer isso juntos, a gente cresce ainda mais”, diz. Para Klebber, a principal vantagem é poder compartilhar, em casa, ideias e dúvidas sobre o trabalho.





“A gente tem amor por esse ofício, a gente nunca vai parar de trabalhar. Queremos sempre produzir coisas novas, contar novas histórias”, garante o ator.





“Quero fazer tudo! Quero fazer teatro, quero fazer mais cinema”, afirma Camila. “Quero personagens mais desafiadoras sempre, que me tirem do meu comum, da minha caixinha, da minha bolha. Personagens que me ensinem muito e levem muito de mim também.”





Dirigido por Marcelo Antunez, o filme tem roteiro de Guilherme Ruiz, Carolina Minardi, Alessandra Ruiz e Angélica Lopes.





“PROCURA-SE”

Direção: Marcelo Antunez. Com Camila Queiroz e Klebber Toledo. O longa está disponível no catálogo da plataforma HBO Max.