Chris 'Thor' Hemsworth: risco de Alzheimer faz ator dar pausa na carreira

Durante produção de nova série sobre saúde, Chris Hemsworth descobriu que tem duas cópias de gene que aumenta risco de Alzheimer (foto: Getty Images)

O ator Chris Hemsworth, de 39 anos, afirmou ter decidido dar uma pausa na carreira depois de descobrir que tem um risco mais alto que o normal de desenvolver a doença de Alzheimer.

A estrela dos filmes Thor fez a descoberta depois de passar por testes durante a produção da sua série documental Limitless, da Disney+.

O australiano contou à revista Vanity Fair que testes confirmaram seu "maior medo" e que ele agora adotará "medidas preventivas".

A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência e pode causar problemas de memória e de comunicação.

Hemsworth descobriu que tem duas cópias do gene ApoE4, uma de sua mãe e outra de seu pai, o que o torna de oito a dez vezes mais propenso a desenvolver a doença do que aqueles sem as duas cópias do gene.

Cerca de 2-3% da população carrega duas cópias do gene.

"Não é como se eu tivesse apresentado um pedido de demissão", disse Hemsworth. "Se você olhar para a prevenção do Alzheimer, o benefício das medidas preventivas é que elas afetam o resto da sua vida."

"É tudo sobre controle do sono, do estresse, nutrição, movimento, condicionamento físico", continuou, justificando que decidiu desacelerar porque o resultado do teste "realmente desencadeou algo internamente" nele.

'Minha preocupação vinha do fato de que eu simplesmente não queria alterar ou dramatizar demais (o resultado)' na série, afirmou o ator australiano (foto: Getty Images)

A série Limitless mostra Hemsworth testando os limites do seu corpo e explorando maneiras de viver mais e com mais saúde.

O ator destacou que não foi diagnosticado com Alzheimer, mas foi alertado sobre sua propensão genética.

"Não é um gene pré-determinante, mas é uma forte indicação", explicou. "Dez anos atrás, acho que era algo considerado mais determinante."

Hemsworth afirmou que a ideia inicial da série era que ele recebesse todos os resultados de seus exames genéticos de frente para a câmera.

Entretanto, o criador da série, Darren Aronofsky, decidiu contar os resultados em particular, assim que eles chegaram.

Foi apresentada ao ator a possibilidade de que qualquer referência ao teste e ao Alzheimer fosse retirada do programa, mas ele decidiu manter a informação para promover a conscientização.

"Minha preocupação vinha do fato de que eu simplesmente não queria alterar ou dramatizar demais (o resultado), transformando em algum tipo de ferramenta piegas de empatia ou qualquer outra coisa formatada para o entretenimento", contou o australiano, acrescentando que seu avô foi diagnosticado com Alzheimer.

O ator será visto em breve em Furiosa, filme derivado de Mad Max, cujas filmagens foram concluídas no início do mês. Hemsworth contou que fará sua pausa na carreira depois da turnê de divulgação de Limitless e da entrega de mais um trabalho já contratado.

Ele voltará para sua casa em Byron Bay, na Austrália, para passar mais tempo com a parceira, a atriz Elsa Pataky, e os três filhos.

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-63710987