Pablo Milanés morre aos 79 anos

Pablo morreu aos 79 anos em um hospital de Madrid, na Espanha (foto: YAMIL LAGE / AFP)

Morreu o cantor e compositor Pablo Milanés, aos 79 anos, na madrugada desta terça-feira (22/11) - horário de Brasília - em Madri, na Espanha, onde vivia.

O anúncio da morte do artista foi feito no perfil oficial de Pablo no Facebook. “Que descanse no amor e na paz que sempre transmitiu. Permanecerá eternamente na nossa memória”, escreveu a equipe do cantor.

Segundo a assessoria do artista, ele estava internado em um hospital desde o dia 12 de novembro devido a “infecções recorrentes”.

O cantor tinha um estado de saúde frágil e sofria, entre outras doenças, de um problema renal. Em 2014, ele passou por um transplante de rim.

História

Pablo nasceu em Bayamo, no leste de Cuba, em 1943. Ainda criança, se mudou com os pais para a capital Havana, onde estudou música e adquiriu influências do gênero tradicional cubano.

Em 1950, começou a se destacar como cantor. No início da década de 1960, compôs algumas de suas primeiras canções, como "Tú, mi desengaño" e "Mi twentydos años".

Aos 23 anos, Pablo chegou a ser internado em uma Unidade Militar de Assistência à Produção (UMAP), onde o governo Fidel Castro enviou artistas, intelectuais, religiosos e homossexuais por supostamente se desviarem dos valores da revolução.

Nos últimos meses, Pablo cancelou apresentações da turnê “Días de Luz” por causa dos problemas de saúde.