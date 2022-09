Harold López-Nussa elogia a música brasileira e é fã de Hamilton de Holanda, André Mehmari e do pianista Amaro Freitas (foto: Acervo pessoal) "Estou bastante animado e curioso para saber como as pessoas receberão a nossa música" Harold López-Nussa, pianista cubano





O jazz de Cuba será a atração desta quinta-feira (15/9) à noite, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O Nussa Quarteto, comandado pelo compositor e pianista Harold López-Nussa, vai mostrar repertório marcado pela fusão de ritmos afro-cubanos e jazz moderno, temperado com elementos do folclore e da música tradicional da ilha. Tudo isso embalado pelo improviso.





Disco autoral na Blue Note



O pianista, de 39 anos, morou em Havana até janeiro, quando se mudou para o Sul da França. “Acabamos de gravar um disco para a Blue Note Records. Finalizamos um dia antes de chegar ao Brasil. Por isso, estou animado para tocar com os grandes instrumentistas com quem gravei o novo álbum”, comenta o pianista.





Harold vai mostrar o repertório do disco, cujo lançamento está previsto para maio ou junho de 2023. Esta noite, o Nussa Quarteto apresenta também composições de álbuns anteriores de Harold. “Estou bastante animado e curioso para saber como as pessoas receberão a nossa música”, revela.





Canções famosas de Cuba não vão faltar. “Geralmente, tocamos de dois a três clássicos cubanos em nossos shows, com arranjos nossos. E composições minhas mais antigas”, diz.





O quarteto desta turnê não é a banda regular de Harold. “Meu irmão Ruy López-Nussa é cubano e toca bateria comigo. O suíço Gregorie Maret mora em Nova York e o americano Luques Curtis mora em Connecticut. Fizemos longa turnê pelos Estados Unidos, no ano passado, e nos encontramos há pouco tempo para ensaiar. Estamos juntos desde então, eles são maravilhosos.”





O pianista cubano diz amar a música brasileira. “É música muito grande, muito forte e bem diferente, dependendo da região e da cidade. Sou grande fã de compositores clássicos e dos mais novos, como Hamilton de Holanda, André Mehmari e Chico Pinheiro. E do Igor Figueiredo”, conta.





Harold elogia também Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti. “Conheço um garoto novo que toca piano e é compositor. Ele é pernambucano, tem 30 anos e se chama Amaro Freitas. Adoro o trabalho dele.”





O cubano conhece Milton Nascimento e Toninho Horta. “Confesso que não sabia que eles eram mineiros, me perdoem por isso”, diz. “Inclusive, acabei de escutar o último álbum do Milton Nascimento, que é realmente lindo.”





O quarteto, que já se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo, segue para Porto Alegre depois de se apresentar em Belo Horizonte. No sábado, o grupo faz show na capital gaúcha.

Harold López-Nussa estudou piano clássico na Escola Primária de Música Manuel Saumell, no Amadeo Conservatório Roldán e no Instituto Superior de Artes, em Havana. Lançou nove discos.





Nussa gravou o “Quarto concerto para piano”, de Villa-Lobos, com a Orquestra Sinfônica Nacional de Cuba, e participou do álbum “Ninety miles project” (2010) ao lado de David Sánchez, Christian Scott e Stefon Harris, astros do jazz.

“FULL JAZZ”

Show do Nussa Quarteto. Nesta quinta-feira (15/9), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Inteira: R$ 60 (setor 1) e R$ 50 (setor 2), com meia-entrada na forma da lei. Informações: (31) 3516-1360