Letícia Bertelli lança, nesta quinta (15/9), livro sobre Dércio Marques

Cantora, pesquisadora e especialista em música antiga, Letícia Bertelli lança o livro "Dércio Marques: Da Latinoamerica ao Brasil de dentro" (Letra da Cidade), nesta quinta-feira (15/9), às 19h, no espaço Neijing Casa Esmeralda (Rua Baturité, 13, Floresta).

De acordo com a autora, ele recriou a figura tradicional do cantador, ligada à cultura rural e às rodas de cantoria, apresentando repertório “calcado no profundo sentimento de solidariedade”.

A ligação com a música andina marcou a trajetória de Dércio, cujo trabalho foi influenciado por congadas, Atahualpa Yupanqui e os movimentos Nuevo Cancioneiro, da Argentina, e Nueva Canción, do Chile.

Entre os anos 1960 e 1980, ele viajou pelo Brasil, América Latina, Portugal e Galícia. Morou no Peru e no Uruguai, pesquisando a diversidade da cultura popular.

O livro de Bertelli faz parte da série produzida pelo Instituto Çarê, iniciada em 2020 com “As cordas livres de Heraldo do Monte”. O exemplar custa R$ 50 e pode ser encomendado por e-mail (somos@institutocare.org.br). Esta noite, o livro será vendido por R$ 40.