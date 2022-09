Bloco afro Ilê Aiyê comemora seus 47 anos com show no Distrital, em BH

Ilê Aiyê fez da música o seu canto de luta contra o racismo (foto: Ilê Aiyê/Divulgação)



Ilê Aiyê, o bloco afro mais antigo do Brasil, desembarca em Belo Horizonte nesta sexta-feira (16/9) para celebrar seus 47 anos de música e luta por igualdade racial. O show "Ilê Aiyê – Que bloco é esse?" será às 20h, no Distrital (Rua Opala, s/nº, Cruzeiro). Ingressos a partir de R$ 25 pelo link https://bit.ly/ILEAIYEnoDISTRITAL.





Também conhecido como “O mais belo dos belos”, sucesso na voz de Daniela Mercury, Ilê Aiyê tem na África a sua grande fonte de inspiração. O repertório de amanhã terá as antigas “Pérola negra” e “Negrume da noite” e canções mais recentes.

“A pandemia deixou as pessoas com muita saudade de ver o Ilê Aiyê. Músicos e cantores estão celebrando o fato de voltarem a trabalhar. É importante mostrar mais uma vez ao Brasil a força da música afro-baiana. Colocar o pé na estrada de novo nos traz grande alegria”, afirma Antônio Carlos Vovô, presidente do Ilê Aiyê.