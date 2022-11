Morre Jason David Frank, ator da série 'Power Rangers'

Jason David Frank (foto) ficou conhecido por participar da saga dos 'Power Rangers' (foto: AFP / JOAQUIN SARMIENTO)

O ator e ex-lutador de MMA norte-americano Jason David Frank morreu neste domingo (20/11) no Texas, nos Estados Unidos. Ele deixa quatro filhos.Conhecido pelo papel na série de televisão "Power Rangers", baseada na franquia de super-heróis japonesa Super Sentai, o ator estreou 1993. À época, participou de "Mighty Morphin Power Rangers", no arco "Verde de Raiva", interpretando Tommy, um novato em Alameda dos Anjos que é enfeitiçado por Rita Repulsa para se tornar o Ranger Verde.A história de Tommy foi uma das mais longas contadas na franquia. O personagem ficou eternizado pelas diversas participações em temporadas posteriores. Além do Ranger Verde, Frank chegou a interpretar o papel de Ranger Vermelho, Ranger Branco e o Ranger Preto.Frank era fã do lutador brasileiro Anderson Silva. Ele era faixa preta 8º dan em Karatê, faixa roxa em Brazilian Jiu-jitsu, além de praticar wrestling, Kickboxing e Boxe regularmente. Lutou profissionalmente entre 2008 a 2010.Atualmente, estava divulgando em suas redes sociais seu novo filme White Dragon. Longa inspirado no visual e tramas de Power Rangers, porém com uma história mais adulta e protagonizado por Jason.