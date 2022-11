Fátima Bernardes estreia hoje (15/11) no comando do 'The voice Brasil'

Fátima Bernardes se diz pronta para encarar o novo desafio (foto: João Cotta/divulgação)



A 11ª temporada do "The voice Brasil" (Globo) começa nesta terça-feira (15/11) com uma novidade: pela primeira vez, a atração estará sob comando feminino. Fátima Bernardes, de 60 anos, assume o posto, dizendo-se animada com o novo desafio após 10 anos à frente do programa "Encontro". "Estou mais feliz que ansiosa e isso está me ajudando", afirmou ela. "Vai ser um programa lindo que fala de sonhos e realizações."









Os looks de Fátima também vão mudar. “Botei o cropped para jogo”, brinca, contando que quando apresentava o “Jornal Nacional”, todas as vezes em que ia em uma loja as vendedoras lhe mostravam blazer. “Agora vou passar por isso com o cropped”, diverte-se. O “The voice” começa às 22h25, na Globo.