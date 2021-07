Michel Teló, Carlinhos Brown e Gaby Amarantos dividem a responsabilidade de julgar os pequenos no palco do ''The voice kids'' (foto: Fábio Rocha/Globo)

O cantor sertanejo Michel Teló assumiu uma das cadeiras do “The voice kids” depois de seis temporadas na versão adulta do programa. Na produção exibida nas tardes de domingo da Globo, após o filme de “Temperatura máxima”, o técnico vê um pouco de si mesmo nos participantes da competição musical. Afinal, também começou a se desenvolver como músico ainda criança. O cantor sertanejo Michel Teló assumiu uma das cadeiras do “The voice kids” depois de seis temporadas na versão adulta do programa. Na produção exibida nas tardes de domingo da Globo, após o filme de “Temperatura máxima”, o técnico vê um pouco de si mesmo nos participantes da competição musical. Afinal, também começou a se desenvolver como músico ainda criança.





"Acompanho o 'The voice kids' desde a primeira temporada. Em casa, meus filhos pedem para assistir e, agora, tenho vivido isso na pele. Vendo os participantes, lembro da minha infância. Venho de uma família musical, mas ninguém era profissional. Revivi minhas memórias de criança com os candidatos cantando sertanejo", comenta.





Consagrado no meio artístico, Teló foi incentivado pela família. Aos 12 anos, havia formado sua primeira banda. E, aos 15, montou um estúdio em casa para produzir suas canções. Mais tarde, aos 16 anos, em 1997, entrou para o grupo Tradição, no qual alcançou sucesso antes de se lançar como cantor solo, em 2009. A música “Ai se eu te pego”, lançada em 2011, é até hoje um de seus maiores sucessos. Recentemente, o clipe do hit atingiu a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube.





"Batalhei muito! Com um ano de carreira solo, já tinha a 'Fugidinha' e, depois, veio 'Ai se eu te pego'. Até hoje, é impressionante o carinho que eu recebo. É uma música que, durante anos, ficou entre as mais vistas do YouTube. Algo inédito que tive a alegria de viver", comemora.





Como técnico do “The voice kids”, Teló quer passar um pouco da sua experiência na estrada e nos estúdios para os jovens talentos. Para o cantor, é muito importante deixar a mensagem de que eles precisam se esforçar de forma contínua, independentemente do “sim” ou “não” recebido no programa.





"Existe uma batalha, tem que continuar insistindo, tentando evoluir. Quero trabalhar com a turma do meu time alguns tópicos que são importantes para um artista. Às vezes, acontece de um cantor estourar, sair do zero para números absurdos, mas a grande maioria não é assim, e vai degrau por degrau", avalia.



Michel Teló com a esposa, a atriz Thais Fersoza, e os filhos Melinda e Teodoro: cantor sempre enaltece a família (foto: Fábio Rocha/Globo)



''Acompanho o 'The voice kids' desde a primeira temporada. Em casa, meus filhos pedem para assistir e, agora, tenho vivido isso na pele'' Michel Teló, músico





DESAFIOS Teló sofre cada vez que não vira a cadeira do programa para um dos participantes. Pai de Melinda e Teodoro, fruto de seu casamento com a atriz Thais Fersoza, o cantor se coloca no lugar das famílias dos competidores. A tarefa de julgá-los no palco é difícil, mas também é um momento especial na vida dos candidatos. Por isso, o artista pensa bem antes de expor quem deseja em seu time.





"Quando não vira a cadeira, a gente fica com a sensação de que não tem palavras, quer dar apoio, continuar motivando, pede para eles voltarem e é muito lindo ver como é diferente do 'The voice' adulto, porque estão felizes só de estarem ali. Eles dão uma lição para todos nós", conta. (Estadão Conteúdo)