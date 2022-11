Série "Jogo da corrupção" mostra o lado sujo do futebol

O mundo dos cartolas e sua ligação com a política são o foco da produção criada pelo argentino Armando Bó (foto: Prime Video/Divulgação)



É difícil enxergar João Havelange como um vilão no começo de "Jogo da corrupção". Claro, ele flerta, aqui e ali, com delírios de grandeza que o cobrem de certa arrogância e egoísmo, mas, nos primeiros episódios da segunda temporada da série, ele quer enfrentar o sistema, pôr abaixo anos de controle eurocêntrico na Fifa.









Se na primeira leva víamos como o gerente de um pequeno clube chileno se torna parte dos esquemas criminosos por trás da organização, agora acompanhamos a ascensão de Havelange, vivido pelo português Albano Jerónimo. O protagonista da temporada seminal, Andrés Parra, segue lá, agora narrando os fatos.

Nome chave para pôr a CBF no mapa mundial do futebol e também para o tricampeonato brasileiro na Copa do Mundo, em 1958, 1962 e 1970, Havelange foi presidente da Fifa entre 1974 e 1998 e saiu de lá imerso em honras - e também denúncias de corrupção.





"Eu sempre fui muito fã de futebol e, conforme fui crescendo, fui questionando o porquê de gastarmos tanto tempo e energia vendo 22 pessoas correndo atrás de uma bola. Isso me fascina, porque é como uma religião", diz Armando Bó, argentino criador da série e vencedor do Oscar pelo roteiro de "Birdman ou (A inesperada virtude da ignorância)".

Política e marketing



"Havelange transformou um esporte numa máquina de fazer dinheiro, então essa não é uma série sobre futebol, mas sobre política. É a história de um político, que soube usar o marketing a seu favor."





"Jogo da corrupção" começa mostrando Havelange à frente da CBF, enfurecido com as políticas da Fifa que privilegiavam os europeus e que, acredita, quebraram as regras do futebol para validar um gol que causou uma derrota para a Seleção Brasileira num dos torneios.





Ele, então, começa a fazer lobby com os latino-americanos para assumir a presidência da instituição. Mas o nariz empinado também fecha as portas dos "hermanos" e ele decide recorrer à Confederação Africana em busca de votos, dando início a uma guerra entre o velho e o novo mundo do futebol.





Em paralelo, precisa administrar crises em casa. Uma delas é no casamento, já que a mulher, vivida por Maria Fernanda Cândido, insiste para que ele se aposente e passe mais tempo com a família. Outra é com os amigos, que se opõem à ditadura e o chamam de traidor por posar para fotos com os militares - Nelson Freitas interpreta os presidentes do período.





Como frisou Bó, o lado político de "Jogo da corrupção", aliás, é muito mais intenso que o futebolístico. Quem não é fã do esporte pode até torcer o nariz num primeiro momento - mesmo com o atual clima de Copa do Mundo que toma conta do país -, mas a verdade é que a série investe mesmo em subtramas que vão além do esporte.





Entre elas está a linha tênue sobre a qual muitos andavam no período militar. "Jogo da corrupção" não foge da tarefa de cutucar o regime e de deixar claro que a vitória brasileira na Copa de 1970 foi uma distração para as perseguições, torturas e mortes promovidas pelo regime, alcançada após uma campanha vista como prioritária pelo governo - que não entendia ou ligava para o esporte de fato.





"Havelange foi um cara que se aproveitou da ditadura e os militares, por outro lado, se aproveitaram do futebol. O Havelange não questionava as coisas, ele só pensava no que ele queria e em como chegar lá. Ele queria transcender e nada mais importava", afirma Bó.

Pelé na berlinda

Outra crítica está, quem diria, em Pelé, alfinetado em cena por sua indiferença às atrocidades da ditadura militar. Demétrio Nascimento Alves assume o jovem mas já estelar rei do futebol, que nos episódios é pintado como mimado, inocente e irresponsável.





Questionado se não teve medo de cutucar duas coisas tão sagradas para o brasileiro, o futebol e Pelé, Bó diz que não. "Nós queremos justamente desmitificar. Esse é um universo de muita obscuridade, o Fifagate mostrou isso, então não estamos mostrando nada que não seja verdade - tanto para as coisas boas quanto para as ruins."





“JOGO DA CORRUPÇÃO”

A segunda temporada da série (cujo nome original era “O presidente”) está disponível no Amazon Prime Video