Grunge Festival e Rodrigo Santos animam o feriadão no Underground Pub

O baixista Rodrigo Santos volta a BH nesta terça-feira (15/11) (foto: Dantas Jr./divulgação)

O Underground Pub montou programação especial para o feriado. Nesta segunda-feira (14/11), o Grunge Festival vai reunir as bandas Pearl Jam Cover, Smells Like Nirvana, Foo Fighters Cover Brasil e Silver Chair Cover Brasil, a partir das 19h, com ingressos a R$ 20 e R$ 50 (camarote), à venda no site Sympla.





Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho, subirá ao palco, assim como as bandas Ojuntah, Ponto 80, Gordon's of Swing, 100% Charlie Brown, O Rappa BH, Rockfield e Retrô BH, além do DJ Edu Rodrigues. Informações: @undergroundblackpub. O bar fica na Avenida Itaú, 540, Bairro Dom Cabral.