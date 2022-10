Psiu Poético transforma Montes Claros na 'Capital Nacional da Poesia'

Participantes do Festival Psiu Poético leva poesia as ruas em Montes Claros. (foto: Nilde Alves Fer/divulgação)



Luiz Ribeiro





A criatividade poética invadiu diversos espaços públicos em Montes Claros, no Norte de Minas. Desde terça-feira (4/10), a cidade foi transformada na “capital nacional da poesia”, com a realização do Festival de Arte Contemporânea Psiu Poético, que prossegue na próxima quarta-feira (12/10). O evento voltou a ser realizado no modelo presencial neste ano, após dois anos promovido no formato virtual, por causa da pandemia da COVID-19.





O Psiu Poético tem como ponto principal o Centro Cultural de Montes Claros, onde estão expostos as poesias e poemas de mais de 200 autores inscritos no festival, oriundos de diferentes partes do território brasileiro.



As atividades se estendem a escolas, ruas, universidades, praças e outros espaços como o Mercado Municipal da cidade, onde, na manhã deste sábado (8/10), poetas vão declamar poemas em meio à uma feira livre.



O evento, que antes se chamava “Festival Nacional de Poesia Psiu Poético”, chega à sua 36ª edição ininterrupta, sendo a iniciativa voltada para a divulgação da criação dos poetas com mais tempo de duração no território nacional.



O poeta Aroldo Pereira, do Grupo de Literatura e Teatro Transa Poética, idealizador e coordenador do Psiu Poético, salienta que a realização do festival por tantos anos de forma ininterrupta é uma demonstração de “resistência” da poesia diante de obstáculos pelos fazedores de arte no país.



“Para nós, do Grupo Transa Poética, que organizamos o festival, o fato de o Psiu Poético chegar à sua 36ª edição ininterrupta mostra uma grande resistência diante das dificuldades para se promover e divulgar a poesia dentro da sociedade organizada e dentro do nosso sistema”, diz Aroldo.



Ele afirma ainda que o festival ultrapassou três décadas e meia de realização, por causa de um “esforço hercúleo dos poetas envolvidos em sua realização, em um pais gigante, onde a cultura a educação enfrenta tantos obstáculos.



O poeta André Giusti, que também é jornalista, se deslocou do Rio de Janeiro para participar do Festival Psiu Poético na cidade-polo do Norte de Minas. Ele ressalta a importância do evento por popularizar a poesia.



“Acho que esse festival tem grande importância por “desencastelar” os poetas, levando a poesia até onde o povo está”, afirma Giusti, um dos autores homenageados na 36ª edição do Psiu Poético, que tem como tema “Ciberpoemagia”.



No festival, também estão sendo homenageados os poetas Brenda Marques Pena, Carla Andrade, Damião Cordeiro, Georgino Neto, Paula Valéria Andrade e Tchello d’Barros.





Psiu Poético





O Festival Psiu Poético é organizado pelo Grupo Transa Poética, com apoio da Prefeitura de Montes Claros, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), envolvendo professores e alunos dos cursos da área de Letras (graduação e mestrado).



O Psiu Poético mostra os talentos literários com uma série de atividades, abertas ao público gratuitamente. Na programação constam palestras, performances, recitais, apresentações musicais, debates, rodas de conversas, lançamento de livros, exposições, homenagens, workshops, exibições de documentários e entre outras intervenções culturais.



Nessa sexta-feira (7/10), a “trupe” de poetas do Psiu Poético interagiu com alunos de duas escolas estaduais da cidade: pela manhã, foi realizado o projeto “Poesia Circular” na Escola Professor Alcides Carvalho (Polivalente). Na parte da tarde, aconteceu uma oficina na Escola Estadual Professor Plinio Ribeiro (Escola Normal), com o tema “Vamos falar de poesia?”.



“Concerto de poesia” no mercado



Na manhã deste sábado, ocorreu o “concerto de poesia” no Mercado Municipal de Montes Claros. Sete poetas homenageados no Psiu Poético declamaram poemas no meio da feira livre, onde foi instalado um serviço de som no espaço ocupado por feirantes e compradores.



Ainda neste sábado, às 20h, haverá a “Performance Poética especial e noite de autógrafos”, no Centro Cultural de Montes Claros. A atividade também contará com a participação dos poetas homenageados no festival.



Poesia na Universidade



Na segunda-feira (10/12), o Psiu Poético terá uma programação especial no campus-sede da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Está marcado para as 10h um debate sobre a poesia contemporânea, com a participação de dois poetas homenageados no festival: Brenda Marques e Tchello d’Barros.



Na parte da tarde, às 14h30, será realizado o Projeto “Poesia Circular” – Poetas visitantes e Poetas Universitários, um debate entre os poetas e representantes da comunidade acadêmica. O encontro acontecerá Centro de Ciências Humanas (CCH), prédio 2 do campus-sede, contando com a parceria do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Letras (PPGL) da Unimontes.