'Marte Um' tem sessão extra gratuita, hoje à noite, no Cine Humberto Mauro

Atriz Rejane Faria faz o papel de Tércia, a matriarca de "Marte Um", que será exibido gratuitamente em dois espaços do Palácio das Artes, nesta quinta (29/9) (foto: Embaúba Filmes/divulgação)





Representante brasileiro na briga por uma vaga no Oscar 2023, o longa-metragem mineiro “Marte Um” vem sendo exibido em sessões lotadas, com entrada franca, em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (29/9), ele estará em cartaz no Grande Teatro do Palácio das Artes. Ingressos para os 1,7 mil lugares acabaram em menos de 10 minutos, na terça-feira.









“É importante a gente ocupar esse lugar, mostrar que o teatro é do povo”, diz Gabriel Martins, diretor do longa. “É uma alegria imensa apresentar o filme em mais uma sessão lotada. ‘Marte Um’ está chegando a lugares inimagináveis.”

Na terça-feira (27/9), houve duas sessões no Cine Santa Tereza, na Região Leste de BH. Estavam presentes o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), a deputada federal Áurea Carolina (PSOL) e Manuela d'Ávila, da equipe de campanha de Alexandre Kalil (PSD), candidato ao governo de Minas.





O longa também foi exibido gratuitamente na 16ª Mostra Internacional Cine BH e na 2ª Semana de Cinema Negro de Belo Horizonte. De acordo com a produtora Filmes de Plástico, ele já atraiu cerca de 50 mil espectadores no país, nas últimas cinco semanas. Em BH, está em cartaz no circuito comercial.

Lista prévia em dezembro

A batalha para chegar à cerimônia do Oscar, em março, será longa. Em 21 de dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgará a lista prévia de selecionados. O anúncio dos indicados ao prêmio de Melhor filme internacional ocorrerá em 24 de janeiro.





Gabriel Martins contou ao Podcast Divirta-se, do Portal Uai, que a luta é grande para divulgar o longa junto aos membros da Academia. A atriz Viola Davis, o cineasta Spike Lee e o ator, diretor e roteirista Jordan Peele são alguns dos nomes de peso de Hollywood que o diretor tem procurado.





“Há filmes com produtoras muito maiores do que a nossa com muito mais dinheiro para fazer campanha”, disse Gabriel. Campanhas para “Marte Um” não faltam no Brasil, explicou. O que falta é conseguir pontes com os EUA.





“Tem muita gente ajudando aqui. Prefeituras, governos e o grupo Ânima. (Todos) empenhados de maneira muito carinhosa, querendo trazer esse Oscar. Mas a gente tem de pegar esses recursos todos, chegar lá e conseguir empregá-los em figuras que possam ser embaixadoras do filme, como Viola Davis, Spike Lee, Jordan Peele e várias outras pessoas com quem a gente está procurando fazer contato”, revelou.

Sinal verde de Viola

De acordo com Martins, Viola Davis já sinalizou positivamente. Em jantar realizado na casa dos atores Lázaro Ramos e Taís Araújo, no Rio de Janeiro, foi feito contato com a atriz.





“O Julius, marido da Viola, me convidou para ir à casa deles quando eu estiver lá (nos EUA). Quero muito que sejam parceiros, porque a gente precisa de figuras assim para levar o ‘Marte Um’ e ter alguma chance”, disse Martins.





O diretor se refere a Julius Tennon, produtor associado de “Mulher rei”, filme estrelado por Viola, que veio ao Brasil divulgar o longa.





Escrita e dirigida por Gabriel Martins, a produção da Filmes de Plástico, criada em Contagem e hoje sediada em Belo Horizonte, foi viabilizada por edital de ação afirmativa de baixo orçamento lançado em 2016. Rodado em Contagem, Belo Horizonte e Nova Lima, o longa tem equipe e elenco majoritariamente formados por técnicos e artistas pretos. O filme foi rodado com cerca de R$ 1,2 milhão.

Periferia brasileira



Na trama, a família Martins, moradora da periferia de Belo Horizonte, luta para sobreviver e manter a esperança no futuro.





A mãe, a diarista Tércia (Rejane Faria), cuida da casa enquanto passa por crises de angústia. O pai, Wellington (Carlos Francisco), é cruzeirense fanático e quer ver o filho jogador de futebol profissional. A primogênita Eunice (Camilla Damião) tem novo amor, mas teme assumi-lo para a família. E Deivinho (Cícero Lucas), o caçula, não quer desapontar o pai. Deseja se tornar astrofísico, em vez de craque da bola, e sonha em participar de missão espacial em Marte.





“'MARTE UM' – VAMOS JUNTOS RUMO AO OSCAR”

Sessões com entrada franca. Nesta quinta-feira (29/9), às 20h, no Grande Teatro do Palácio das Artes, com ingressos esgotados. Às 20h, no Cine Humberto Mauro, com distribuição de ingressos a partir das 18h. Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Informações: (31) 3236-7400.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria