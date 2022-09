Baco Exú do Blues brilha no Planeta Brasil, encerrado por Lauryn Hill

Baco Exú do Blues foi ovacionado em show na noite deste domingo (25/9) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O Planeta Brasil foi encerrado, na noite deste domingo (25/9), pela cantora americana Lauryn Hill, lenda feminina do rap, com apresentação vigorosa. O show, que começou com meia hora de atraso, viu o público aumentar gradativamente. Fotos não foram permitidas e jornalistas não tiveram acesso ao espaço em frente ao palco para trabalhar.





A plateia de Lauryn foi menor do que a de 50 Cent, astro do hip-hop dos EUA e da mesma geração dela, que cantou na noite de sábado (24/9) na Esplanada do Mineirão.



Coube a Baco Exú do Blues entregar, no Palco Sul, possivelmente o melhor show do Planeta Brasil. O baiano regeu o público de maneira digna de um Mano Brown. A plateia pulava, cantava e erguia os braços, conforme a batuta de Baco.

DV Tribo volta e emociona

Outro momento impressionante da reta final do Planeta foi a adesão do público ao show do coletivo DV Tribo, no Palco Urban.



No começo da noite, durante apresentação de FBC e Vhoor, o coletivo de rap – com Djonga e Oreia ao microfone – fez show, retomando o pique dos bons tempos.



Esse grupo se desfez em 2018. Foi ali que Djonga, FBC, Oreia, Clara Lima e Hot Apocalypse se destacaram, chamando a atenção do país para o rap de BH.



O espaço em frente ao palco, bastante amplo, ficou pequeno, e as rampas de acesso ao local estavam tomadas.

No gramado do Mineirão, coberto por placas de proteção, BPMs aceleradas e muita pirotecnia ditaram o ritmo para a multidão, que transformou o espaço em gigantesca rave.