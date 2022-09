Funk e DV Tribo esquentam a temperatura no Planeta Brasil

FBC exibe a inseparável medalha de São Jorge, o santo guerreiro, para o público (foto: Alexandre Guzanshe/EM D.A Press)

O funk dos anos 2000 faz a festa neste domingo (25/9), no Planeta Brasil, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte. No Palco Urban, Vhoor mandou uma colagem de samplers de sucessos funkeiros das antigas que aqueceram o público para a entrada de seu parceiro em cena.





O mineiro FBC chegou ao palco anunciando uma novidade: a apresentação do grupo DV Tribo, destaque do rap de BH, com sua formação original, com Djonga e Oreia.

A plateia vibrou com o retorno, ainda que pontual, do coletivo de hip-hop que encerrou suas atividades em 2018.









No mesmo horário, público bastante numeroso acompanhava o encontro emocionado do anfitrião Black Alien com o convidado Marcelo D2, velhos conhecidos dos primórdios da banda Planet Hemp.









Marcelo D2 e Black Alien: emoção no palco (foto: Alexandre Guzanshe/EM D.A Press) Além de músicas das respectivas carreiras solo, eles relembraram alguns sucessos do Planet. Antes de sair do palco, D2 prestou tributo a Black Alien, falando dos 30 anos de parceria, e também lembrando outros nomes seminais em sua trajetória: Speed Freaks, Skunk (ambos falecidos) e BNegão.





Por volta das 19h, o eixo da música eletrônica, situado nos palcos BHDF, no gramado do Mineirão, e Sound Stage havia se deslocado para o Palco Norte, onde o público requebrava ao som das batidas do DJ Vintage Culture.





A plateia do Palco Urban aguardava a primeira atração internacional deste domingo, Julian Marley. Destaque da programação do segundo e último dia do Planeta Brasil, Lauryn Hill tem previsão de ocupar o Palco Norte a partir das 22h30.





A organização do evento estimou em 50 mil pessoas o público de sábado. A expectativa é de que a programação deste domingo atraia o mesmo contingente.





O Planeta Brasil chegou à décima edição com uma estrutura impressionante. Os problemas que marcaram o sábado foram sanados no domingo, quando o público pôde aproveitar com mais tranquilidade os shows, sem o atraso de cerca de uma hora das apresentações ocorrido no sábado.





Mas os preços de comidas e bebidas são bem salgados, o que não é surpresa em eventos do gênero, além da prática ilegal de venda casada: para comprar uma cerveja a R$ 15 é necessário adquirir o copo a R$ 10.