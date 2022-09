Espetáculo retrata processo de adoção de crianças no Brasil

Solo do ator Calil Rodrigo, com apoio do Coletivo Adotivo, está em cartaz no Teatro Raul Belém Machado (foto: Tiago Carneiro/divulgação)

O espetáculo "Adotivo”, solo do ator Calil Rodrigo com apoio do Coletivo Adotivo, estará em cartaz neste sábado (17/9), às 20h, e domingo (18/9), às 19h, no Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, s/nº – Alípio de Melo). A peça, com direção de Leo Mascarenhas, aborda as dificuldades e alegrias da adoção familiar e foi construída a partir da própria experiência do ator, pai por adoção.

O trabalho foi criado em 2019, em formato de micropeça, encenada na 2ª Mostra de Monólogos do Galpão Cine Horto e no La Movida Microteatro. Com a pandemia, Calil decidiu ampliar a montagem e transformá-la em espetáculo com o apoio de artistas, famílias que já passaram ou passam pelo processo de adoção e profissionais que trabalham com esse universo, como psicólogos e advogados.

Ingressos custam R$ 15 (inteira), R$ 7,50 (meia) ou R$ 10 (valor promocional) e estão disponíveis em www.diskingressos.com.br ou na bilheteria do teatro.