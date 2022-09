Aline Calixto canta para crianças acompanhada de bonecos do Giramundo

Adepta do candomblé, a sambista decidiu produzir um álbum que difundisse a religião para crianças, após o nascimento de seu filho (foto: Vitor Bedeti/Divulgação)

Com o objetivo de apresentar a diversidade das culturas afro-brasileiras, as divindades e orixás umbandistas, a cantora e compositora Aline Calixto lançou o disco infantil "Pontinhos de amor", em outubro de 2021. Quase um ano depois, neste sábado (17/9), Aline apresenta, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, o show baseado no disco, com a presença de bonecos do Grupo Giramundo criados especialmente para o espetáculo.









Embora frequentasse terreiros desde a adolescência, a artista somente entrou oficialmente para uma casa de umbanda aos 26 anos, em Lagoa Santa. Nos últimos dois anos, ela integra a Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, na Pedreira Prado Lopes.





“Sempre cantei samba, que nasceu em um terreiro de candomblé, no Rio. O samba é uma música preta e, quando falo de religião, estou me referindo às religiões de matriz africana, do povo preto. Os dois estão diretamente ligados. Mesmo que não explicitamente, em algum momento o samba será atravessado pela religiosidade afro-brasileira”, afirma.





Este é o quinto álbum da cantora, desde que estreou, em julho de 2009, com um disco que leva o seu nome e foi premiado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) como álbum do ano. Desde então, Aline Calixto produziu “Flor morena” (2011), “Meu ziriguidum” (2015) e “Serpente” (2017), bem como um álbum ao vivo em comemoração à sua primeira década de carreira.



Filho





“Para além de religião, estamos falando de mitologia. Aprendemos sobre mitologia nórdica e mitologia grega, mas quase nada sobre mitologia africana e afro-brasileira. Partindo dessa ideia, resolvi criar o disco para contar, não só para o Mäel, mas para outras crianças, um pouco desse lindo e vasto universo”, diz.





Os arranjos e a musicalidade de “Pontinhos de amor”, assinados pelo violonista Thiago Delegado, parceiro de longa data da artista, têm como espinha dorsal as percussões desenvolvidas a partir dos ritmos encontrados no candomblé Angola.





Sobre a composição das letras e melodias presentes no disco, Aline diz: “Meu filho foi meu laboratório. Eu compunha e cantava para ele e tentava sentir como era sua interação com as músicas. Foi fantástico”.





Na apresentação deste sábado, a sambista estará acompanhada de Geninha e Francisco, bonecos que o Giramundo criou exclusivamente para o show. “São dois elementos importantíssimos da apresentação, que fazem a diferença. Vai ser um espetáculo muito diferente de tudo o que eu já fiz”, adianta Aline.



Conhecimento A cantora também destaca seu objetivo de apresentar aspectos da religião umbandista para crianças em uma época de crescente intolerância religiosa e frequentes ataques às crenças de matrizes africanas. “Um show como esse é para cantar e para se emocionar, mas também, e principalmente, para servir de ferramenta de conhecimento sobre as culturas e religiões afro-brasileiras.”





No último dia 18, Aline apresentou o comício do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República nas eleições de 2022, na Praça da Estação, no Centro de BH, ao lado do jornalista Chico Pinheiro.





“Enquanto artista, me considero um agente político direto e acho importantíssimo nos posicionarmos no momento atual, marcado por muita polaridade e disseminação de fake news”, afirma a cantora.

“PONTINHOS DE AMOR”

Show de Aline Calixto para o público infantil. Neste sábado (17/9), às 17h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Rua da Bahia, 2.244,Lourdes. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Mais informações: (31) 3516-1360





Ela conta que a ideia de abordar as entidades e orixás da umbanda voltados para o universo infantil surgiu a partir do nascimento de seu filho, Mäel, hoje com 3 anos. “Sou umbandista há 15 anos. Assim que meu filho nasceu, comecei a buscar conteúdos para apresentar a religião a ele. Consegui encontrar na literatura e no audiovisual, mas na música não achei nada”, comenta.