Festivais de música movimentam as regionais de BH neste fim de semana

A rapper Tamara Franklin é uma das atrações do Mabam Festival, que promove oito horas de atividades culturais gratuitas, hoje, no Barreiro (foto: Neide Oliveira/Divulgação)

A programação cultural deste fim de semana na capital mineira também destaca o protagonismo feminino nas artes, com dois festivais cujas programações giram em torno da música. O Mabam Festival traz como tema desta sexta edição "Mulher negra: O pilar da sociedade" e promove, neste sábado (17/9), uma grande festa aberta ao público no Barreiro. Já o Centro Cultural Vila Fátima abriga, no domingo (18/9), o Festival Sonora BH, com oficina, sarau e shows de cantoras locais.









Tamara Franklin sobe ao palco para o show “Fugio – Rotas de fuga pro aquilombamento”, de seu mais recente álbum. Com letras que levantam discussões sobre racismo, ela exalta os traços culturais e o poder de resistência do povo negro. Atração internacional do festival, Fanta Konate leva ao público uma amostragem do jazz africano, com formação que conjuga sax, guitarra, violão, bateria e samplers.

Mart’nália encerra a série de shows apresentando sucessos que marcaram sua carreira, como “Cabide”, “Pra que chorar”, “Onde anda você”, “Namora comigo”, “Chega” e “Entretanto”.





Marlon Andreata, diretor-geral do Mabam, explica que a realização do festival, desde sua primeira edição, no Barreiro, cumpre a proposta de valorizar a região e apresentar suas potencialidades à cidade. “É uma das regionais mais populosas da cidade. A ideia é fortalecer a cultura do Barreiro para transformar esse espaço em um polo que seja reconhecido por todas as partes. A intenção do Mabam é fomentar os acessos, conectar as pessoas à ancestralidade, à história do Barreiro, e com isso ter reconhecimento no âmbito sociocultural”, diz.

Sarau das minas

Já o Festival Sonora BH promove, a partir das 16h de domingo, shows de Bia Nogueira, Malaca, Gabriela Viegas e o sarau “As mina tudo”, com apresentação de oito cantoras selecionadas por meio de edital. Antes, às 14h, a cantora Deh Muss, uma das idealizadoras do evento, ao lado de Amorina, Bia Nogueira e Flávia Ellen, ministra uma oficina de criação.

O Sonora BH nasceu em 2016, com o intuito de demarcar a presença feminina na música autoral da capital mineira. Além das apresentações de amanhã, o festival realiza um conjunto de ações formativas entre os próximos dias 26 e 29, com oficinas on-line guiadas por temas ligados ao mercado musical.

MABAM FESTIVAL

Shows de Mart’nália, Fanta Konate e Tamara Franklin, além de vasta programação. Neste sábado (17/9), a partir de 14h, na Avenida Deputado Álvaro Antônio, s/nº, Barreiro (esquina com Olinto Meireles). Acesso gratuito (sujeito à lotação)

FESTIVAL SONORA BH

Oficina de criação e shows de Bia Nogueira, Malaca, Gabriela Viegas e sarau “As mina tudo”, neste domingo (18/9), a partir das 14h, no Centro Cultural Vila Fátima (Rua São Miguel Arcanjo, 215, Vila Nossa Senhora de Fátima). Acesso gratuito (sujeito à lotação)