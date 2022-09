Netflix divulga trailer de 'Dahmer: o canibal americano'

Evan Peters dá vida a um dos mais famosos serial killers americanos na produção da Netflix (foto: Divulgação/ Netflix)

Na próxima quarta-feira (21/9), estreia a série ‘Dahmer: o canibal americano’. A série da Netflix é baseada em uma história real, e, no trailer divulgado nesta sexta-feira, dá para perceber que a produção é de arrepiar os cabelos.

A série conta a história de Jeffrey Dahmer, um dos maiores serial killers da história americana. Entre 1978 e 1991, ele matou 17 homens e garotos, além de praticar canibalismo e necrofilia com suas vítimas. Conhecido como “o canibal de Milwaukee”, Dahmer conheceu suas vítimas em boates e os levava para sua casa, onde os drogava e mantinha relações sexuais com o cadáver. Ele também esquartejava os restos mortais e usava a carne humana como ingrediente em pratos elaborados.

O papel principal é de Evan Peters. A série expõe os crimes do serial killer e questões como racismo, homofobia, prostituição e discriminação. A produção é assinada por Ryan Morphy, famoso por dirigir séries como ‘American horror story’, ‘The Ratched’ e ‘Glee’. Assista ao trailer:

Baseada em uma aterrorizante história real, minha nova minissérie criada por Ryan Murphy conta com Evan Peters e Niecy Nash no elenco. Dahmer: O Canibal Americano estreia dia 21 de setembro. %uD83D%uDE28 pic.twitter.com/ZgHioPXhD3 %u2014 netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 16, 2022

Fenômeno true crime

As obras baseadas em crimes reais têm ganhado público dentro e fora do país. Segundo especialistas, o gênero true crime responde à curiosidade humana, de compreender a mente de criminosos e os episódios em que os casos ocorreram.

Nos últimos anos, o Brasil produziu obras do gênero, como a série ‘Pacto brutal’, da HBO max, que conta a história do assassinato da atriz Daniela Perez, e os filmes ‘A menina que matou os pais’ e ‘O menino que matou meus pais’, do Amazon Prime, que retrata a história de Suzane Von Richtofen.

Além de filmes e séries, os crimes também são temas de livros e podcasts.