Desafios à vista para as jovens fadas da série 'Fate: A saga Winx'

Novos perrengues aguardam Musa, Terra, Bloom, Stella e Aisha (foto: Netflix/reprodução)

As aventuras das jovens fadas Bloom (Abigail Cowen), Stella (Hannah van der Westhuysen), Aisha (Precious Mustapha), Terra (Eliot Salt) e Musa (Elisha Applebaum), em uma escola nada convencional em algum lugar dos EUA, estarão de volta à Netflix a partir de 16 de setembro, quando estreia a segunda temporada de "Fate: A saga Winx".









No colégio interno mágico de Outro Mundo, onde todas estudam e buscam autoconhecimento, as garotas serão vigiadas pela rígida e nada confiável Rosalind (Lesley Sharp). Isso porque a antiga diretora volta para atormentar vários alunos e professores.





Além de aprenderem a controlar seus poderes – cada vez mais fortes – e a enfrentar os obstáculos do dia a dia na instituição, as adolescentes precisarão lidar com a magia do amor, as rivalidades com as outras garotas do colégio e monstros que as ameaçam.





Não bastasse isso, a jovem Bloom e as fiéis amigas terão de descobrir o novo mistério que assola a escola: fadas desaparecem no meio da noite.





“FATE: A SAGA WINX”

• A segunda temporada, com sete episódios, estreia em 16 de setembro, na Netflix