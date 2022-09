Série não autorizada "Mike: Além de Tyson" está em cartaz no Star+

Trevante Rhodes faz o papel do lutador Mike Tyson (foto: Star+/divulgação)

Os primeiros episódios de “Mike: Além de Tyson” já estão disponíveis no Star+. A produção é uma biografia não autorizada do boxeador, que explora a dinâmica e controversa história do campeão americano.Assinada pelo criador e roteirista Steven Rogers, a minissérie aborda os altos e baixos da trajetória de Tyson, tanto no boxe quanto na vida pessoal. Também examina o racismo e o classicismo nos Estados Unidos, além da fama e o poder da mídia, a misoginia, a divisão da riqueza, a promessa do sonho americano e, finalmente, o papel do público na polêmica história de Mike.