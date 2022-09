Sidoka faz revelações sobre a vida e carreira em podcast

Sidoka (foto: Reprodução/Youtube)

Legalização da maconha

Frustração com o Cruzeiro

"Que é isso Renatinha"

Vem aí, um novo álbum







Assista à entrevista completa:

Sidoka, de 24 anos, foi o convidado dessa quarta-feira (14/9) do podcast 'Pod ou não pode?', do Portal Uai. Ele repassou diversos momentos da sua carreira 'astronômica', mas também relatou as dificuldades enfrentadas antes do sucesso, no Aglomerado da Serra, em BH.O rapper disse, na entrevista ao jornalista Ricardo Carlini, que passou fome no período em que era estudante, quando sua mãe trabalhava em jornada 'tripla'."Minha mãe ou 'salvava' o dinheiro da passagem do ônibus para eu ir estudar ou era o dinheiro do lanche (na escola). E na volta do colégio, eu ia a pé e passava na frente de restaurantes. Olhava o pessoal comer aqueles pratos cheios de comida e ficava imaginando. Falava: 'pô, queria ser aquele cara, queria tá comendo essa comida aí. Já passei por muita coisa difícil", relembra o jovem.Hoje, o dono dos hits "", "", "" e "", soma mais de 500 milhões de visualizações no Youtube e cerca de 2,2 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming. E não deseja que sua filha enfrente as mesmas dificuldades ao longo da vida."Eu não quero que minha filha (Renata, de 7 meses) passe nem por 1% disso. Não (quero) que ela seja 'patricinha' e tal, mas ela não vai passar dificuldade nunca na vida dela. Tudo que ela precisar, ela vai ter", destacou.Sidoka também revelou que perdeu amigos para o tráfico de drogas no Aglomerado da Serra - a maior favela de Minas Gerais. É o caso de Mateus, assassinado com seis tiros, confundido com outra pessoa."Eu não lembro a idade que eu tinha. Só sei que foi num domingo, eu tava no banho, recebi mensagem da irmã dele falando que ele tinha morrido e eu não botava fé. Todo mundo parou, ficou de cara", relata."Até hoje lembro dele (Mateus) nos meus shows, porque ele falava que ia para a Europa, que ia conseguir. Aí, até hoje eu lembro dele. Em todo lugar que eu vou, a gente leva uma blusa que leva o nome dele", completa.Sidoka conta que largou os estudos no Ensino Médio e passou a fumar maconha na rua. Hoje, o artista defende a legalização da droga no país. "A maconha para mim, não é uma droga. Eu vejo com algo natural. É uma planta. Eu fumo um dia sim e um dia não."Sidoka nunca escondeu sua paixão pelo Cruzeiro. Mas demonstrou frustração com o 'engavetamento' do projeto de uma camisa em parceria com clube celeste, após o envio do modelo para o designer. Ele usou a música de Tim Maia, "Nunca mais voltou", para descrever o processo.Mesmo assim, Sidoka declarou todo seu amor ao clube, mesmo com o time disputando a série B desde 2020. "Meu time pode cair para a 'série Z', que sempre vai ser o Maior de Minas", declarou.Ele descartou lançar uma camisa do Atlético de raiva do Cruzeiro por conta do engavetamento do projeto. E aproveitou para alfinetar o rival: "To cheio de pano de chão lá em casa, não preciso (de camisa do Atlético)".O rapper também falou sobre o nascimento da sua filha, carinhosamente conhecida como Renatinha. O apelido dá origem a um dos bordões do cantor, que é repetido pelos fãs em seus shows e até virou hashtag nas redes sociais: "Que isso, Renatinha".Renata tem apenas 7 meses de vida e é fruto da relação entre Sidoka e a mineira Mariana Galileia. Mesmo tão pequena, a bebê já conquistou o carinho dos fãs e chegou a ser o assunto mais comentado do Twitter no dia do nascimento.A repercussão foi tamanha que a notícia foi transmitida no programa "Encontro com Fátima Bernardes", da TV Globo. Sidoka se orgulha do 'feito' e até 'perdoou' a apresentadora ao vivo no Portal Uai."Eu gostava da TV Globinho, que saiu do ar por causa da Fátima (Bernardes). Mas, Fátima: você foi perdoada, a partir desse momento por mim", disparou.Por outro lado, o cantor se preocupa com a reação da criança à notícia: "Como eu vou explicar para a Renata que no primeiro dia, ela apareceu na Globo?"Sidoka também anunciou que seu novo álbum, 'Sensitivo', deve ser lançado em breve. O single homônio já foi disponibilizado nas mídias digitais em junho de 2022. Segundo ele, o nome é insparado em sua proópria perosnalidade sensitiva.O podcast 'Pod ou não pode', apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, vai ao ar todas às quartas-feiras, às 14h, ao vivo no Youtube do Portal Uai. Você pode participar e enviar suas perguntas por chat.